В Киеве умер казахстанский оппозиционный активист и блогер, руководитель информационного канала БАСЕ Айдос Садыков. Об этом сообщила его жена, журналистка Наталья Садыкова.

«Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от руки киллеров. Тринадцать дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось», – написала она в фейсбуке.

Покушение на Айдоса Садыкова было совершено 18 июня во дворе его дома в Киеве. Генпрокуратура Украины заявила, что злоумышленник подбежал к машине, в которой находились блогер и его жена, и выстрелил в Садыкова. Блогера отправили в больницу в тяжёлом состоянии. Его супруга не пострадала.

Подозреваемые – двое граждан Казахстана, Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев. После совершения покушения они скрылись, а затем выехали в Молдову. 22 июня Генпрокуратура Казахстана заявила, что Жаканбаев сдался полиции.

В Украине Алтая Жаканбаева и Мейрама Каратаева заочно арестовали и объявили в международный розыск. Власти Казахстана уже заявили, что не выдадут Украине подозреваемого в покушении на Садыкова. (svoboda.org)