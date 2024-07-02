Один из богатейших бизнесменов Казахстана Данияр Абулгазин заявил, что не причастен к лесному пожару в конце июня на греческом острове Идра (Гидра) неподалеку от Афин, который, по данным местных властей, мог произойти после запуска фейерверков с суперъяхты Persefoni I.

Абулгазин подтвердил, что арендовал яхту с друзьями, но заявил, что ни он, ни его гости не делали ничего противозаконного.

«Я категорически отрицаю какие-либо правонарушения. Ни я, ни мои гости не совершали никаких действий, которые могли бы привести к пожару. Мы строго следовали правилам пожарной безопасности, установленным на яхте. Ни я, ни мои гости не просили экипаж яхты или иных третьих лиц предпринимать какие-либо действия, которые могли бы привести к пожару», — говорится в заявлении бизнесмена, которое цитируют казахстанские СМИ.

Пожар на острове вспыхнул вечером 21 июня, когда яхта находилась неподалеку от него. В общей сложности огнем было охвачено около 30 гектаров соснового леса.

По словам Абулгазина, перед отъездом из Греции с гостями разговаривали представители греческих властей, которые не предъявили никаких претензий в связи с инцидентом.

Поначалу власти утверждали, что фейерверки запускались прямо с судна, однако теперь греческие СМИ пишут, что это могло произойти на пляже, на который предположительно высадились пассажиры яхты.

Экипаж яхты после инцидента был задержан. Капитан яхты и его старший помощник находятся под стражей, еще 11 членов экипажа освобождены под залог. Все они отвергают обвинения.

В воскресенье греческие СМИ сообщили, что местные прокуроры предъявили обвинения в соучастии в поджоге и арендаторам яхты, а также запросили помощь властей Казахстана.

По словам Абулгазина, появившиеся в СМИ обвинения стали для него неожиданностью. Он заверил, что готов и дальше сотрудничать с властями Греции.

Греция недавно ужесточила наказание за поджог лесов — виновным грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере до 200 тысяч евро.