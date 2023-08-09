7 августа глава МИД Ирана Амир Хосейн Абдоллахиян в очередной раз отверг утверждения об имевших место поставках беспилотников России, отметив при этом, что именно предоставление Западом оружия Украине приводит к углублению конфликта и дальнейшим разрушениям. «Во время конфликта в Украине мы никогда не поставляли иранские беспилотники или оружие России», – привел его слова телеканал NHK. «Именно поставки оружия Европой и Америкой приводят к дальнейшим разрушениям и бойне», – добавил он.

Однако в США думают иначе. Так, еще в начале июня Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби в беседе с иранской службой Радио Свобода (Radio Farda) выразил обеспокоенность в связи с «растущим военным сотрудничеством» между Россией и Ираном в поставках дронов: «По состоянию на май 2023 года Россия получила из Ирана сотни ударных БПЛА одностороннего действия, а также оборудование для производства БПЛА», — сказал он.

По данным украинских властей, Россия продолжает закупки иранских БПЛА и их число уже исчисляется тысячами. Украинская противовоздушная оборона уже научилась довольно успешно справляться с «Шахедами» и сбивает почти все БПЛА.

Однако стоит признать, что иранский беспилотник успел снискать себе мировую славу достаточно эффективного аппарата. В Тегеране откровенно заявляют, что гордятся этим оружием.

В чем же секрет «Шахедов»?

Как пишет ВВС, ключевые преимущества «Шахедов» — это возможность преодолевать значительные расстояния в автономном режиме и точно атаковать неподвижную цель. Для поражения в боевой части дрона есть взрывчатка (около 40 кг у «Шахеда-136» и 10 кг — у «Шахеда-131»). Этот аппарат достаточно небольшой по размерам — 3,5 м длиной и весом до 200 кг — и может лететь на расстояние почти в 2 тысячи километров.

Но поршневой двигатель БПЛА работает громко, за что он уже получил среди украинцев пренебрежительное прозвище «мопед». Эгот недостаток — сильный шум, похожий на рев мопеда, и используют украинские военные: для выявления «Шахедов» применяют акустические радары, а также радиорадары и ручную подсветку цели.

Как удалось Ирану наладить производство «Шахедов»?

Ряд аналитиков и СМИ обнаружили, что «Шахеды» нельзя назвать стопроцентно иранским продуктом. Большое количество запчастей в них — импортные. В частности, журналисты американского телеканала CNN установили, что из 52 деталей «Шахеда-136» 40 были, вероятно, произведены 13 разными американскими компаниями. Еще 12 компонентов изготовили фирмы из Канады, Швейцарии, Японии, Тайваня и Китая. По данным британской организации Conflict Armament Research, которая провела оценку сбитых в Украине иранских дронов, 82% всех компонентов произвели компании, базирующиеся в США.

Как поступают «Шахеды» в Россию?

Иранские беспилотники передаются в Россию следующим образом:

они производятся на заводе в Тегеране;

доставляются в порт Амирабад на Каспийском побережье;

переправляются через Каспийское море в Махачкалу (Дагестан, Россия);

оттуда по земле доставляются на аэродромы в Сеще (Брянская область) и Приморско-Ахтарске (Краснодарский край). Именно с этих двух аэродромов они в основном запускаются по Украине.

Как мир борется с производством «Шахедов»?

В конце января министерство торговли США ввело санкции против семи иранских юридических лиц, причастных к производству этих дронов. Некоторые из компаний в перечне связаны с военной организацией иранского режима — Корпусом стражей Исламской революции.

Сами по себе аппараты «Шахед» включены в список экспортного контроля США как вооружения, деятельность которых противоречит американской национальной безопасности и внешнеполитическим интересам.

Существуют предположения, что, возможно, американские партнеры попросили Израиль поддержать западную кампанию помощи Украине выведением из строя объектов производства дронов «Шахед». Правда это или нет, судить сложно. Но, однозначно, в данном случае интересы Израиля, США и Украины совпадают.

Ведущий тайную войну с Ираном уже много лет, задолго до начала войны против Украины, Израиль, в ночь на 29 января нанес удар по заводу по производству боеприпасов в иранском городе Исфахан. Что именно производили на заводе в Исфахане, достоверно не известно, однако, как указывает Британский Институт оборонных исследований, вблизи Исфахана находится иранское предприятие Shahed Aviation Industries, на котором делают беспилотники Shahed-136.

«Шахеды» меняют адрес

Иран активно продвигает строительство заводов по производству беспилотников в самой России., Беларуси и даже в Таджикистане. Так, в Душанбе в мае прошлого года уже состоялось открытие завода по производству беспилотников Ababil-2 по иранской технологии.

А в Елабуге (Татарстан) в особой экономической зоне планируется построить завод по выпуску дронов производительностью 6 тысяч штук в год. На заводе будут выпускать усовершенствованную модель дрона Shahed-136 с новым двигателем. Завод — часть сделки на $1 млрд, которую Москва заключила с Ираном и может быть введен в эксплуатацию в начале следующего года.

Ускорением военно-технического сотрудничества с РФ по производству БПЛА, а также поставками комплектующих для сборки БПЛА в России “под российским брендом” Тегеран пытается скрыть свое участие в войне против Украины.

На спутниковых снимках компании Maxar, сделанных в апреле 2023 года, видно, что здание предполагаемого завода в Елабуге уже построено. В начале июня Джон Кирби подтвердил, что Россия совместно с Ираном строит в городе Елабуга в Татарстане завод по производству дронов, который может быть открыт уже в следующем году.

И вот буквально недавно, 31 июля, министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин на встрече с министром обороны Ирана бригадным генералом Мохаммадом Резой Аштиани обсуждали создание завода по производству дронов-камикадзе в Беларуси. И заметим — для поддержки российской войны в Украине. Иранские инженеры изучили возможность трансформации завода в Гомеле, Беларусь, в предприятия по производству дронов. Считается, что строительство завода по производству иранских беспилотников в Беларуси облегчит логистические проблемы, с которыми сталкивается Россия при транспортировке дронов из Ирана в РФ через Ближний Восток.

А о том, что в Сирии создана инфраструктура для выпуска иранских беспилотников, известно давно. Как известно, ЦАХАЛ 23 октября 2022 года уничтожил завод по сборке иранских дронов в Сирии.

Чем грозит использование иранского оружия и военной техники (ОиВТ) миру?

Снабжение ОиВТ Ираном для ведения агрессивной войны РФ против Украины с фальшивым ударением на якобы «противодействие НАТО» может в дальнейшем привести к формированию Глобальной коалиции стран зла с участием РФ, Беларуси, Ирана, КНДР и их ситуативных партнеров – КНР и ряда маргинальных южноамериканских и африканских стран т.н.”Глобального Юга», к расширению конфликта в Европе и в других регионах мира с перерастанием в Третью мировую войну.

Оформление прямого военного союза РФ и Ирана означает ускорение мероприятий по созданию иранского ракетно-ядерного вооружения с участием российских специалистов и военных технологий, что может привести к обострению региональных конфликтов на Ближнем Востоке, в т. ч. против Израиля, до уровня масштабного вооруженного конфликта с использованием оружия массового уничтожения.

О возможности начала значительного регионального конфликта в результате иранских ядерных и других программ создания ОиВТ, в т.ч. против Израиля, свидетельствуют попытки развертывания программ производства иранских БПЛА сирийским режимом с прямым участием специалистов и поставки комплектующих из Ирана, а также дальнейшие планы иранского режима по развитию ядерных технологий.

Предоставление иранских БПЛА и прочего ОиВТ усиливает военный потенциал России для агрессии против Украины и Запада, расширяет зону атак, что приводит к росту количества жертв гражданского украинского населения.

Использование иранских беспилотников Shahed в нескольких недавних провокациях Армении против Азербайджана, о чем говорится в отчете Института изучения войны (ISW) со ссылкой на израильское агентство i24News, может разжечь новую войну на Южном Кавказе. Согласно анализу Проекта критических угроз Американского института предпринимательства (The American Enterprise Institute’s Critical Threats Project), предоставление Ираном беспилотников Армении будет означать, что Иран воспринимает Азербайджан, как и Турцию, в качестве «растущей угрозы».

Вечный вопрос: что делать?

В этой ситуации для нейтрализация иранской угрозы, вызванной расширением военно-технического сотрудничества Ирана с РФ, необходимы немедленные решительные ответные действия ведущих стран Запада, в т. ч. США, Великобритании, Франции, Италии, ФРГ и организации НАТО для сдерживания иранского фактора в усилении опасной “коалиции зла”.

Украине необходимо реализовать международный потенциал союзнических отношений с США, другими странами НАТО, а также партнерских отношений с Израилем и Саудовской Аравией, международного Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ) для противодействия опасности распространения использования иранских БПЛА и прочего ОиВТ в международных и других военных конфликтах.

С целью усиления давления на Иран, Украине при поддержке партнеров, в т. ч. США, Канады и стран ЕС, следует активизировать на международном уровне вопрос преступного сбития Ираном с российского комплекса ПВО украинского гражданского самолета неподалеку от Тегерана. Существуют прямые аналогии этого воздушного терроризма Ирана с соответствующим преступлением РФ — со сбитием малайзийского Boeing-777 в небе Украины в 2014 году. Виновные в Иране и РФ должны быть привлечены к ответственности и понести наказание.

Усиление потенциала агрессии РФ за счет поставок иранских БПЛА и другого ОиВТ требует немедленного и эффективного реагирования стран НАТО и Запада в направлении усиления возможностей ПВО Украины и предоставления Украине других образцов современного ОиВТ.

Учитывая характер и географию угрозы, Украине следует активизировать партнерские отношения с Израилем и другими странами Ближнего Востока, которые страдают от иранской военной угрозы, в т. ч. вследствие использования в регионе иранских БПЛА и развития ракетно-ядерных технологий.

Азербайджану следует как можно быстрее подписать Большой мирный договор с Арменией и, естественно, продолжать вооружать армию самым современным оружием и укреплять обороноспособность.