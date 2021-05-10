Художники со всего мира рисуют в Карабахе — ФОТО, ВИДЕО

Известные художники со всего мира приняли участие в Международном фестивале искусств в Шуше, который проходит в рамках музыкального фестиваля «Харыбюльбюль». Фестиваль состоится при организации Фонда Гейдара Алиева.

Мастера кисти были приглашены в Карабах, чтобы своими глазами увидеть содеянные армянскими варварами преступления, и выразить свои эмоции сквозь призму возрождения жизни на освобожденных территориях.

Группа художников разрисовала макеты цветка Харыбюльбюль в своей технике и стиле, остальные – создали работы, отражающие свет надежды и радость победы в 44-дневной Отечественной войне.

Цель проекта заключается в том, чтобы донести до мировой аудитории масштаб разрушений на оккупированных территориях исторических памятников Азербайджана и кощунства в отношении национального и культурного наследия, духовных ценностей нашей страны.

Художники работали над своими произведениями на фоне самых знаменитых архитектурных и исторических памятников Карабаха в различных локациях.

Среди участников — Лейла Алиева, Нигяр Нариманбекова, Камила Мурадова, Эльдар Бабазаде, Анар Йолчиев, Анастасия Тарасенко, Андрис Витолиньш, Дина Оскилко, Никол Букреев, Рахимаханым Гаджиева, Зохраб Саламзаде и другие мастера, не только из Азербайджана, но и из Эстонии, Иордании, Ирака, Израиля, Латвии, Марокко, Нидерландов, Пакистана, Румынии, Турции, Украины и Греции.

Последние штрихи к своим работам художник Камила Мурадова создавала на территории караван – сарая в «Гаргабазар» в Физулинским районе.

«Наша задача заключалась в том, чтобы отразить в своих работах эмоции от увиденного, от того, что осталось от наших замечательных городов и сел. Эмоционально было очень трудно созерцать последствия армянского вандализма. Мы приехали в Карабах и увидели все своими глазами: руины, покинутые много лет назад дома, выжженная земля… Но вместе с тем на душе была радость победы, ощущение счастья от того, что справедливость восторжествовала и наши земли вернулись, и все это я попыталась отразить в своих работах. Будет новая история, и вскоре на эти земли вернется счастливая жизнь. Я заканчивала свои работы на фоне чудесного архитектурного памятника, который был превращен армянскими фашистами в хлев, место, где содержались животные. Это не укладывается в голове ни одного здравомыслящего человека. Насколько нужно было потерять моральный и духовный облик, чтобы решиться на такое гнусное деяние», — делится своим впечатлениями от участия в фестивале художник Камила Мурадова.

Она – дочь участника Первой Карабахской войны Зулкайды Зулкайдаева.

«Для меня участие в этом проекте очень символично – в 1994 году в боях под городом Физули погиб мой отец. Спустя 27 лет я нахожусь рядом с местом, где он отдал свою жизнь, защищая нашу Родину. Быть здесь и ощущать все это – эмоции, которые невозможно передать словами. Надеюсь, что я смогла отразить голос своего сердца посредством картины», — заключила Камила Мурадова.

Дочь народного художника Азербайджана Видади Нариманбекова – Нигяр Нариманбекова заявила в интервью #, что международный арт-фестиваль «Харыбюльбюль» войдет в историю нашей страны как легендарный фестиваль, проведенный на нашей священной, освобожденной от врага земле, в Карабахе:

«Я нахожусь под огромным впечатлением от посещения освобожденного города Агдам, где я с группой известных азербайджанских художников заканчивала роспись скульптуры цветка Харыбюльбюль. Испытала очень сильное эмоциональное потрясение от вида руин, оставшихся от нашего святого города, от вандализма, учиненного варварами, ворвавшимися на наши земли. В то же время я ощутила восторг и ликование от того, что наши родные земли вернулись к родным берегам, в родную гавань. Ценой жизни и мужества наших доблестных героев мы вновь можем ступать по священной земле Агдама и других освобожденных городов и сел. Наши работы Харыбюльбюль стояли на площади перед Агдамской мечетью. Это было фантастически прекрасное зрелище! Мечеть, которую пытались уничтожить вандалы, выстояла и сияла перед нами своей красотой. Я испытала огромное чувство счастья и гордости, что мой харыбюльбюль с изображение прекрасной шушинской красавицы, с ангелами, поющими оду любви родной стране, переливался всеми красками на фоне этого священного места. Моя работа стояла рядом с великолепным, потрясающим цветком, расписанным Лейлой Алиевой. Это было восхитительное зрелище, наполняющее сердце гордостью», — рассказала художник в интервью #.

Она также выразила благодарность Фонду Гейдара Алиева за потрясающий фестиваль, в котором приняли участие художники со всего мира, в произведениях которых воспевается любовь к нашему родному Азербайджану:

«Я долгое время живу в Париже, и рада, что приехав в родной Баку, прожила вместе с моим народом сложное время 44 – дневной Отечественной войны, торжествовала и плакала от счастья, когда наш народ освободил родные земли, изгнав врага!

Расписывая цветок харыбюльбюль на площади перед мечетью в Агдаме, на фоне руин древнего гордого великого города, видя как вокруг расцветают гранатовые и инжировые деревья, я видела, как возрождается из пепла оскверненный врагами город, как поет его душа, как он радуется возращению к родным берегам, к родному Азербайджану. И я счастлива, что расписывая свой цветок, я вношу вклад в возрождение нашей освобожденной земли к светлой жизни! Да здравствует Азербайджан! Карабах — это Азербайджан!», — заключила мастер.