В живописном поселке Мардакяны состоялся пленэр «Açıq səma altında» («Под открытым небом»), организованный НПО «Arts Council Azerbaijan». Руководитель проекта — Дадаш Мамедов.

Это интерактивное творческое мероприятие, направленное на поддержку талантливой молодежи, стало площадкой для свободного обмена опытом и самосовершенствования.

С раннего утра участники пленэра, среди которых были как молодые художники, так и мастера кисти старшего поколения, работали на открытом воздухе. Целью данного мероприятия было не столько воспроизведение естественного освещения и воздушной среды, сколько создание произведений искусства вне помещения, на свежем воздухе.

В пленэре приняли участие художники:

Ройа Гасан, Гюндюз Хунлар, Эльшан Ибрагимов, Ляман Нагиева, Мяляк Аббасзаде, Ляман Гаджиева, Гусейн Кянгярли, Руслан Рустамов, Тарана Алиева, Сурая Маммедли, Нигяр Алиева, Марьям Киблаева, Афаг Акбар, Наиля Магерамова .

Пленэр, как форма самосовершенствования мастеров, осуществляется в целях поддержки молодежи и творческой интеллигенции.