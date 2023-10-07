Третье десятилетие XXI века запомнилось особыми событиями. Возникла необходимость в поиске нового военно-политического и экономического миропорядка. А если точнее, именно в этот период региональные конфликты начали потихоньку выходить за границы локальных и распространяться на большие территории.

Российско-украинская война, начавшаяся 24 февраля прошлого года, довела отношения Запада и антизападной коалиции до вражды. Военная агрессия России в Украине, несомненно, считается крупнейшим военно-политическим событием последних лет. Кровавые бои продолжаются, гибнут сотни тысяч людей, и есть опасения, что эта война приведет к Третьей мировой войне.

Главные вопросы, которые сегодня волнуют международное сообщество: Когда закончится российско-украинская война? Кто победит в этой войне – Россия или Украина? Удастся ли установить стабильность в регионе в послевоенный период? И еще один вопрос связан с тем, что будет происходить, в случае победы одной из сторон — России или Украины?

В комментарии AYNA военный эксперт Узеир Джафаров заявил, что Россия могла бы победить на начальном этапе войны: «Пока у России могут быть определенные успехи. Например, она может захватить какую-то территорию и получить определенное преимущество. Но это непродолжительная победа. В самом начале Россия могла бы победить Украину. Но сделать это надо было в очень короткий срок. То есть у нее было всего несколько недель, чтобы решить этот вопрос. Тогда у нее были ресурсы, она была сильной, амбициозной. После этого мишенью стали бы Литва, Латвия, Эстония, Польша и другие страны. Это не удалось. А теперь Россия уже не та. У нее нет ни политической, ни экономической, ни военной мощи. Ядерная риторика тоже бессмыслена. Это означает конец России».

«В настоящее время у Путина даже в стране нет никакой поддержки. Народ Украины настроен на сопротивление, а россияне, наоборот, думают, как увильнуть от войны. Думаю, что Россия потерпит поражение в этой войне. В этом плане для них самый правильный путь – отвести свои войска. Чем раньше они это сделают, тем больше вероятность, что им удастся избежать надвигающейся опасности. По мере затягивания процесса Россия потеряет всякую поддержку», — сказал наш собеседник.

Джафаров уверен, что Украина выиграет эту войну, и эта победа изменит мировой порядок: «Никакого давления со стороны России не будет. Это, в свою очередь, означает исчезновение очагов сепаратизма в регионе. Наряду с этим изменится политический и экономический ландшафт мира. Мы станем свидетелями иной ситуации в военной сфере. Да и сам Азербайджан многое изменит в Карабахе».

Бывший госсоветник, политический обозреватель Габиль Гусейнли также заявил AYNA, что итоги этой войны приведут к большим переменам: «Победа Украины откроет перспективы для всего постсоветского пространства. Это означает великую победу не только для стран бывшего союза, но и для некоторых государств мира. Потому что Москва проводит империалистическую политику и не хочет представлять эти государства вне своего контроля. А если, кто-то не подчиняется ее воле, Россия создает на этих территориях очаги конфликтов».

«Если Украина выиграет войну, это будет означать, что Россия потеряет контроль над этими регионами. Изменится мировой порядок, и у миллионов, может быть, даже у миллиардов людей появится надежда», — подчеркнул аналитик.

Наш собеседник уверен, что если война закончится победой России, в регионе сложится опасная ситуация: «Представьте, что после этого пространство СНГ может стать частью имперской политики России. Ведь именно таков был план Москвы и до войны. Если Россия победит Украину, она не остановится. Она захочет так или иначе взять под полный контроль и остальные страны СНГ, и не исключено, что добьется этого. Страшно даже представить, к каким последствиям это может привести».

«Однако думаю, что это уже невозможно. Потому что Россия достаточно ослабла, нет прежней силы. Украина же усилилась. Западные круги оказывают поддержку Украине. Они не захотят вернуться на 30-40 лет назад, поэтому будут продолжать поддерживать. Но война может продлиться еще долго, может несколько месяцев, а может и лет. Но в конце концов победит Украина. Главный вопрос в том, при каких условиях. Если Россия потерпит полное поражение — это будет победой всего региона», — заключил Гусейнли.

Автор Азер Нифтиев