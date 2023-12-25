«Мирный договор не означает 100-процентного решения всего».

Как сообщает #, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов в интервью AzTV.

По его словам, Азербайджан является автором всех важных инициатив, связанных с мирным соглашением:

«Процесс не зависит от желания одной стороны. Важно, чтобы обе стороны предприняли здесь соответствующие шаги. После полного восстановления суверенитета Азербайджана мы внимательно следим за месседжами политического руководства Армении. Мы также слышим некоторые положительные отзывы».