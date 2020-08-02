Глава ФИФА Инфантино не будет отстранен на время расследования

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не будет отстранен в ходе расследования, проводимого в его отношении швейцарской прокуратурой. Об этом говорится в заявлении организации, которое цитирует AP.

30 июля стало известно, что швейцарская прокуратура сообщила о начале разбирательства в отношении Инфантино, а также Михаэля Лаубера, заявившего 24 июля об отставке с поста федерального прокурора Швейцарии. Как стало ранее известно, Лаубер несколько раз неофициально встречался с президентом ФИФА в то время, когда прокуратура вела расследование нескольких дел, связанных с федерацией футбола. Надзорная комиссия прокуратуры и затем федеральный административный суд пришли к заключению, что Лаубер «не сообщил правду» комиссии о своей третьей встрече с Инфантино и тем самым «грубо нарушил свои служебные обязанности».

«Ничто не мешает президенту [Инфантино] выполнять свои обязанности. Он продолжит полностью выполнять свои функции в ФИФА», — говорится в заявлении.

Инфантино был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации.(ТАСС)