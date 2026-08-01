«ФИФА должна прекратить пользоваться нашим спортом в целях собственного обогащения и обогащения своих друзей», — заявил Европейский союз футбольных ассоциаций, УЕФА.

План Инфантино, о существовании которого ФИФА официально заявила 28 июля, заключался в том, чтобы создать при Международной федерации футбольных ассоциаций, ФИФА, коммерческую дочернюю компанию Fifa Forward Enterprise (FFE), которая занялась бы организацией соревнований под эгидой ФИФА.

При этом группу первых инвесторов, по плану Инфантино, должна была возглавить венчурная фирма Thrive Eternal («вечное процветание»), созданная Джошуа Кушнером — братом Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Фирма была создана при венчурной компании Джошуа Кушнера Thrive Capital Management всего три месяца назад, в конце апреля.

Дональд Трамп в пятницу сказал, что не обсуждал эти планы с Инфантино.

У Трампа на втором президентском сроке сложились очень тесные отношения с Инфантино — в частности, в силу того, что чемпионат мира в этом году проходил в основном в США. В декабре, на жеребьевке чемпионата, Инфантино вручил Трампу специально созданную под него «Премию мира ФИФА».

Европейский союз футбольных ассоциаций, УЕФА, на экстренном заседании в четверг решил бойкотировать соревнования под эгидой ФИФА, в том числе чемпионаты мира, если Инфантино не откажется от своего плана.

«Мы единодушно и безоговорочно отвергаем предложение ФИФА передать права собственности на чемпионат мира и другие соревнования под эгидой ФИФА частным инвесторам […] Ни одна из национальных сборных УЕФА не будет участвовать ни в каких соревнованиях ФИФА, пока это предложение остается в силе, пока оно не будет полностью отозвано, и мы не получим обязательные к исполнению заверения, что ФИФА больше никогда не будет допускать частных собственников к управлению ее соревнованиями», — заявил УЕФА.

Через несколько часов европейцев поддержала КОНКАКАФ — конфедерация Северной и Центральной Америки и Карибских островов, а на следующий день к ним присоединилась Азиатская конфедерация футбола, АФК.

КОНКАКАФ и АФК, в отличие от УЕФА, не стали грозить бойкотом, но все же очень резко осудили Инфантино.