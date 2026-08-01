Президент ФИФА Джанни Инфантино после резких протестов футбольных конфедераций Европы, Азии и Северной Америки отозвал свое предложение впустить частных инвесторов в дело организации чемпионатов мира.
«Внимательно выслушав все мнения, я ясно понял, что этот проект внес раскол такого характера, что, вне зависимости от уровня поддержки [проекта], он больше не отвечает целям, ради которых был предложен», — передает заявление швейцарца Инфантино агентство Reuters.
Проект Инфантино самым решительным образом осудили футбольные конфедерации Европы, Северной и Центральной Америки и Азии. Это означало, что проект Инфантино, скорее всего, все равно не собрал бы большинство голосов в ФИФА: в эти три конфедерации входят почти две трети национальных футбльных федераций и союзов мира.
«ФИФА должна прекратить пользоваться нашим спортом в целях собственного обогащения и обогащения своих друзей», — заявил Европейский союз футбольных ассоциаций, УЕФА.
План Инфантино, о существовании которого ФИФА официально заявила 28 июля, заключался в том, чтобы создать при Международной федерации футбольных ассоциаций, ФИФА, коммерческую дочернюю компанию Fifa Forward Enterprise (FFE), которая занялась бы организацией соревнований под эгидой ФИФА.
Миноритарные, не дающие контроля доли в этой компании предлагалось продавать частным инвесторам.
При этом группу первых инвесторов, по плану Инфантино, должна была возглавить венчурная фирма Thrive Eternal («вечное процветание»), созданная Джошуа Кушнером — братом Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Фирма была создана при венчурной компании Джошуа Кушнера Thrive Capital Management всего три месяца назад, в конце апреля.
Дональд Трамп в пятницу сказал, что не обсуждал эти планы с Инфантино.
У Трампа на втором президентском сроке сложились очень тесные отношения с Инфантино — в частности, в силу того, что чемпионат мира в этом году проходил в основном в США. В декабре, на жеребьевке чемпионата, Инфантино вручил Трампу специально созданную под него «Премию мира ФИФА».
Европейский союз футбольных ассоциаций, УЕФА, на экстренном заседании в четверг решил бойкотировать соревнования под эгидой ФИФА, в том числе чемпионаты мира, если Инфантино не откажется от своего плана.
«Мы единодушно и безоговорочно отвергаем предложение ФИФА передать права собственности на чемпионат мира и другие соревнования под эгидой ФИФА частным инвесторам […] Ни одна из национальных сборных УЕФА не будет участвовать ни в каких соревнованиях ФИФА, пока это предложение остается в силе, пока оно не будет полностью отозвано, и мы не получим обязательные к исполнению заверения, что ФИФА больше никогда не будет допускать частных собственников к управлению ее соревнованиями», — заявил УЕФА.
Через несколько часов европейцев поддержала КОНКАКАФ — конфедерация Северной и Центральной Америки и Карибских островов, а на следующий день к ним присоединилась Азиатская конфедерация футбола, АФК.
КОНКАКАФ и АФК, в отличие от УЕФА, не стали грозить бойкотом, но все же очень резко осудили Инфантино.
Остальные три конфедерации — Южной Америки, Африки и Океании — заявлений не делали и собирались обсудить план Инфантино в августе. (bbc.com)