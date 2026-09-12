Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил выдвижение своей кандидатуры на следующих выборах главы организации.
«Конечно, я буду кандидатом на выборах в следующем году. Моя программа, или мой слоган, если хотите, очень проста, но в то же время очень чёткая: «Футбол принадлежит всем, во всём мире». К этому мы стремимся. К этому стремлюсь я. Этого мы в ФИФА стремимся достичь», – приводит слова Инфантино The Touchline.
Ранее стало известно о планах ФИФА создать FIFA Forward Enterprise (FFE) – новую коммерческую структуру для продажи прав на чемпионат мира. Впоследствии Инфантино получил критику со стороны футбольных конфедераций и отказался от этой идеи. После этого некоторые европейские футбольные федерации отозвали поддержку кандидатуры Инфантино на выборах главы ФИФА в марте 2027 года. (championat.com)