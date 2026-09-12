Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил выдвижение своей кандидатуры на следующих выборах главы организации.

«Конечно, я буду кандидатом на выборах в следующем году. Моя программа, или мой слоган, если хотите, очень проста, но в то же время очень чёткая: «Футбол принадлежит всем, во всём мире». К этому мы стремимся. К этому стремлюсь я. Этого мы в ФИФА стремимся достичь», – приводит слова Инфантино The Touchline.