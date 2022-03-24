Лидеры стран «Группы семи» (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) настроены привлечь президента Российской Федерации Владимира Путина к ответственности за войну против Украины.
Об этом говорится в заявлении лидеров G7 по итогам встречи в Брюсселе, опубликованном на сайте Европейского Совета.
«Мы сделаем все возможное, чтобы привлечь президента Путина, создателей и сторонников этой агрессии, в частности, режим Лукашенко в Беларуси, к ответственности за их действия», — подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что с этой целью лидеры «Группы семи» продолжат сотрудничать с союзниками и партнерами во всем мире.
«Мы подчеркиваем нашу решимость ввести суровые последствия для России, в том числе путем полного воплощения экономических и финансовых мер, которые уже применены», — говорится в заявлении.
Кроме того, лидеры G7 настроены тесно сотрудничать с правительствами других стран по внедрению аналогичных санкций, которые уже применены со стороны стран «Семерки», а также с целью недопущения уклонения от санкций или их обхода, что может уменьшить влияние санкций.
«Мы поручаем ответственным министрам в рамках целенаправленной инициативы отслеживать полное воплощение санкций и координировать ответы в связи с уклонением от выполнения санкционных мер, в частности в отношении операций с золотом Центрального банка России. Мы готовы применить дополнительные меры, если понадобится, продолжать действовать в единстве, как мы это уже делаем», — указано в заявлении. (УНИАН)