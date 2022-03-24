Лидеры стран «Группы семи» (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) настроены привлечь президента Российской Федерации Владимира Путина к ответственности за войну против Украины.

Об этом говорится в заявлении лидеров G7 по итогам встречи в Брюсселе, опубликованном на сайте Европейского Совета.

«Мы сделаем все возможное, чтобы привлечь президента Путина, создателей и сторонников этой агрессии, в частности, режим Лукашенко в Беларуси, к ответственности за их действия», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что с этой целью лидеры «Группы семи» продолжат сотрудничать с союзниками и партнерами во всем мире.

«Мы подчеркиваем нашу решимость ввести суровые последствия для России, в том числе путем полного воплощения экономических и финансовых мер, которые уже применены», — говорится в заявлении.

Кроме того, лидеры G7 настроены тесно сотрудничать с правительствами других стран по внедрению аналогичных санкций, которые уже применены со стороны стран «Семерки», а также с целью недопущения уклонения от санкций или их обхода, что может уменьшить влияние санкций.