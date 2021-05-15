Facebook грозит запрет на передачу данных пользователей из ЕС в США

Facebook грозит тотальный запрет на передачу данных пользователей из ЕС в США. Высокий суд Ирландии счел передачу таких сведений в Америку незаконной.

Теперь соответствующий регулирующий орган Ирландии может возобновить расследование, способное вызвать запрет на трансатлантическую передачу данных Facebook. Это решение, как предупреждает компания, может иметь разрушительные последствия для ее бизнеса в Старом свете, сообщает Reuters.

Это громкое дело связано с опасениями Европейского Союза по поводу того, что возможное наблюдение со стороны американских государственных структур может нарушить права граждан ЕС на неприкосновенность частной жизни, когда их личные данные отправляются в США для коммерческого использования. Комиссия по защите данных (DPC) Ирландской Республики, ведущий регулятор Facebook в ЕС, в августе начала расследование и выпустила предварительное уведомление о том, что основной механизм, который Facebook использует для передачи данных пользователей из ЕС в США, «нельзя использовать на практике». Facebook оспорил и запрос, и предварительный проект решения (PDD), заявив, что они угрожают «разрушительными» и «необратимыми» последствиями для его бизнеса, который полагается на обработку пользовательских данных для показа целевой онлайн-рекламы.

В пятницу Высокий суд Ирландии отклонил все процессуальные жалобы Facebook на предварительное решение о потоках данных, которые он получил в августе от Комиссии по защите данных страны. Он отклонил утверждения Facebook о том, что регулятор конфиденциальности дал компании слишком мало времени для ответа или вынес решение преждевременно, отмечает The Wall Street Journal. Предварительное решение, которое суд оставил в силе до сентября до принятия окончательного вердикта, может, в случае его принятия, вынудить компанию социальных сетей приостановить отправку личной информации о пользователях из ЕС на серверы Facebook в США (rg.ru).