Бывший президент Дональд Трамп, которого признали виновным по делу о финансовых махинациях, может столкнуться со значительными ограничениями на поездки, поскольку многие страны мира проводят строгую иммиграционную политику в отношении лиц с уголовным прошлым, пишет Newsweek.

Как известно, суд присяжных в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным по делу о финансовых махинациях. Теперь Трампу грозит до четырех лет заключения. Он стал первым бывшим президентом США, осужденным за уголовные преступления и активно баллотирующимсяся на новый срок. При этом его предвыборная кампания может быть осложнена потенциальными ограничениями на поездки, введенными различными странами.

Как пишет Newsweek, многие страны по всему миру, в частности, Канада, Великобритания и Япония, вводят политику, запрещающую въезд лицам, осужденным за тяжкие преступления. Эти правила часто приводят к автоматическому отказу в визах или разрешениях на въезд осужденным преступникам, что потенциально влияет на способность Трампа путешествовать по миру.

Суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в финансовых махинациях при выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Трампа обвиняют в фальсификации отчетности с целью скрыть выплаты денег за молчание женщины. Это произошло за несколько недель до президентский выборов 2016 года.

Заседание суда, на котором будет объявлено о назначенном наказании, состоится 11 июля. В теории Трампу грозит до четырех лет заключения, хотя он может получить и условный срок.

В то же время в американской конституции нет запрета для осужденных преступников баллотироваться на пост президента, так что в теории Трамп может избраться президентом даже из тюрьмы. (unian.net)