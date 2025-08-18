Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли решение подать совместную заявку в Международный нобелевский комитет на присуждение президенту США Дональду Трампу Нобелевской премии мира.

Как сообщает «Арменпресс», об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в обращении к народу.

Говоря о состоявшихся 8 августа в Вашингтоне при посредничестве США переговорах между Арменией и Азербайджаном и подписанных документах, премьер-министр отметил, что между Арменией и Азербайджаном установился мир, в котором неоценима роль президента США Дональда Трампа и его администрации.

«Между Арменией и Азербайджаном установился мир. Роль президента США Дональда Трампа и его администрации в этом вопросе неоценима. Именно поэтому мы договорились с президентом Азербайджана подать совместную заявку в Международный нобелевский комитет на присуждение господину Трампу Нобелевской премии мира», — сказал Никол Пашинян.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся 8 августа после подписания при посредничестве США декларации между Арменией и Азербайджаном, премьер-министр Армении заявил, что Дональд Трамп достоин получения Нобелевской премии мира, а президент Азербайджана предложил премьер-министру Армении подать совместную заявку в Международный нобелевский комитет для награждения президента США Дональда Трампа Нобелевской премией мира.