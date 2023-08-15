В понедельник вечером после двухлетнего расследования окружная прокуратора округа Фултон в штате Джорджия предъявила бывшему президенту США Дональду Трампу уголовные обвинения в попытке незаконно изменить результаты президентских выборов 2020 года в этом округе, который включает один из крупнейших городов США Атланту.

Формально бывший президент и восемнадцать людей из его окружения, включая бывшего мэра Нью-Йорка, работавшего в качестве адвоката Трампа, обвиняются по делу о рэкете. Обвинительное заключение содержит 41 пункт, от обвинений в рэкете до обвинений в сговоре с целью подлога, лжесвидетельства. Самому Дональду Трампу предъявлены обвинения по 13 пунктам. Известно, что следователи в Джорджии расследовали, по меньшей мере, несколько случаев вмешательства бывшего президента и его помощников в процедуру подсчета и утверждения результатов голосования в Джорджии. Это звонок Дональда Трампа Госсекретарю штата с призывом «найти “ 12 тысяч голосов, необходимых ему для победы на выборах в этом штате, это утверждения о фальсификации результатов выборов, это незаконная попытка создать альтернативный список выборщиков от штата и манипуляции с оборудованием для голосования на одном из избирательных участков.

Это четвертое уголовное дело против бывшего президента, а ныне ведущего кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Манхэттенская прокуратура обвиняет его в незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию. Федеральная прокуратура предъявила ему обвинения по делам о незаконном обращении с секретными документами и попытке фальсификации результатов выборов. Как отмечают наблюдатели, обвинения, предъявленные Дональду Трампу в Джорджии имеют важное отличие от федеральных обвинений. Если он будет признан виновным федеральным судом в случае победы на президентских выборах Дональд Трамп, теоретически, сможет помиловать себя президентским указом. В отношении решений суда в Джорджии у него таких полномочий нет. (svoboda.org)