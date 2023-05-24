Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к пользователям соцсетей.

Об этом сообщил сотрудник управления майор полиции Араз Аскерли.

Он отметил, что публикация в различных социальных сетях кадров нарушений ПДД, в частности совершенных в прошлые годы, а также автохулиганства вводит граждан в заблуждение. Ведь таким образом осуществляется контрпропаганда, так как незаконные действия преднамеренно или неосознанно преподносятся обществу, особенно молодому поколению, в качестве примера.

«Некоторые люди, снимая правонарушения на камеру и представляя их как «героические поступки» с целью привлечь больше подписчиков, должны понимать, что тем самым они прививают обществу неправильную модель поведения. Такая пропаганда недопустима, так как противоречит охраняемым законом интересам общества и государства.

С целью защиты общественного порядка и безопасности граждан рекомендуем делиться более креативными видеороликами, носящими поучительный характер, придерживаясь при этом принципов верховенства закона. Призываем людей, пропагандирующих нашему обществу агрессию и правонарушения, быть ответственными. Считаем полезным еще раз напомнить, что при всех своих возможностях мы можем поддержать любого блогера, а также всех имеющих авторитет в обществе благодаря своему образу жизни и поведению.

Давайте проявим солидарность в продвижении культуры безопасности!» — добавил правоохранитель.