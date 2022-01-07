В связи с ветреными погодными условиями Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к участникам движения.

В обращении говорится, что с 8 до 9 января в Баку и на Апшеронском полуострове, а также в некоторых районах республики ожидается сильный ветер, в восточных районах – дождь.

«Главное управление Государственной дорожной полиции МВД, обращаясь ко всем участникам движения в связи с данным прогнозом, рекомендует соблюдать осторожность на дорогах, принимать превентивные меры, чтобы в ветреную погоду не подвергать опасности жизнь и здоровье, а также не причинять вреда транспортным средствам.

Водители должны выбирать скоростной режим в соответствии с метеорологическими условиями, учитывать высокую вероятность внезапного изменения направления движения автомобиля при выезде в ветреную погоду с закрытого участка дороги или из тоннелей на открытую местность, не держать транспортные средства вблизи мест строительных работ, деревьев, крупногабаритных рекламных щитов, других предметов, как правило, которые могут быть опрокинуты или сломаны в результате воздействия ветра.

Наряду с этим пешеходы должны быть осторожны, не выходить на предназначенную для автомобилей проезжую часть, переходить дорогу только в установленных местах, выбирать максимально безопасные места при движении вблизи строящихся территорий, старых строений, многоэтажных домов, принимать меры предосторожности”, — говорится в сообщении.