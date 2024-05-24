«Барселона» на своем официальном сайте объявила об увольнении Хави с поста главного тренера.

«Барселона» хотела бы поблагодарить Хави за его работу в качестве тренера, которая дополняет его беспрецедентную карьеру игрока и капитана команды, и желает ему удачи. В это воскресенье в Севилье Хави проведет свою последнюю игру в качестве тренера первой команды», — указано в сообщении.

27 января «Барселона» на своем поле проиграла «Вильярреалу» (3:5) в матче 22-го тура чемпионата Испании. После игры Хави объявил, что покинет пост главного тренера сине-гранатовых по окончании сезона. Свое решение об уходе специалист объяснил тем, что клубу необходимо сменить курс. Позднее специалист передумал и решил остаться на своем посту, однако клуб сам принял решение о расторжении трудового соглашения.

В 2024 году чемпионом Испании досрочно стал мадридский «Реал». Второе место сейчас занимает «Барселона», имея в активе 79 очков. «Жирона» идет на третьем месте, отставая от сине-гранатовых на четыре очка. До конца чемпионата командам осталось сыграть по два матча.