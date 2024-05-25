Главный тренер «Барселоны» Хави на пресс-конференции, посвящённой матчу 38-го тура Ла Лиги с «Севильей», высказался относительно своего увольнения из каталонского клуба. Встреча состоится завтра, 26 мая.

«Вчера мы говорили с президентом, он изложил мне свои доводы, согласно которым он считает, что тренера нужно менять. Мне остаётся только смириться с этим, ведь именно он принимает все решения в клубе. Я всегда буду доступен для «Барселоны». Мы пожали руки, обнялись и пожелали друг другу всего наилучшего. Теперь я буду ещё одним фанатом «Барселоны»», — приводит слова Хави Sport.es.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта принял решение уволить Хави из-за всё более растущих требований специалиста по усилению состава команды.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно увольнения испанского специалиста Хави из «Барселоны».

«Это не очень хорошие новости, ведь если подобное происходит, значит что-то перестало работать. Я не знаю причин, по которым это произошло, поэтому не могу высказать своё мнение. Возможно, когда я поеду в Барселону и поговорю там с некоторыми людьми, узнаю, но сейчас мне ничего не известно», — приводит слова Гвардиолы Marca.