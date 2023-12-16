Главный тренер «Севильи» Диего Алонсо уволен со своего поста, сообщается на официальном сайте клуба.
«Севилья» объявляет, что уволила Диего Алонсо с поста главного тренера команды. Клуб благодарит уругвайского специалиста за его услуги и желает удачи в будущем», — сказано в заявлении клуба.
16 декабря «Севилья» на своем поле разгромно уступила «Хетафе» (0:3) в 17-м туре ла лиги. С 13 очками андалусийцы занимают 16-е место в чемпионате Испании.
Кроме того, «Севилья» с 2 очками заняла последнее место в группе B в Лиге чемпионов и вылетела из еврокубков.