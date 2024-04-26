Итальянский инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о полузащитнике «Реала» Арде Гюлере и его возможном трансфере в летнее трансферное окно.

«Информация о том, что 19-летний полузащитник попросил «Реал» покинуть клуб не соответствует действительности. Клуб не получал ни одного запроса от футболиста о трансфере. Игрок в течение сезона вел себя чрезвычайно профессионально, отношения у руководства «сливочных» с агентами Гюллера отличные.

По окончании сезона между игроком, его агентами и руководством «Реала» состоится встреча, в ходе которой будут рассмотрены возможные варианты продолжения карьеры Гюллера, в том числе возможная аренда в другой клуб», — сказал Романо.

Как ранее сообщалось, в игроке заинтересована «Севилья». Эту информацию Романо подтвердил, добавив, что «Севилья» и некоторые другие клубы уже проводили телефонный разговор с руководителями «Реала» о возможной аренде игрока.

«Реал полностью контролирует ситуацию и не будет принимать никаких решений до окончания сезона. Аренда – вполне возможный сценарий, но она не обсуждается в клубе сейчас, а игрок полностью сконцентрирован на выступлениях за мадридцев», — добавил Романо.

Арда Гюлер перешел в «Реал» летом 2023 года из «Фенербахче». Стоимость трансфера составила 20 миллионов евро. В соглашении также были прописаны бонусы для турецкого клуба и 20% от продажи футболиста для «Фенербахче».

Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до 2029 года. (dynamomania.com)