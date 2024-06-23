Премьер-министр РА Никол Пашинян считает посыл народа правительству и элите основой настоящей армянской идеологии.

Как передает Арменпресс, об этом Никол Пашинян говорил на политическом собрании партии «Гражданский договор» в Анкаване, отметив, что в основе идеологии настоящей Армении лежит посыл народа правящему большинству и элитам — о том, что он, народ, хочет не страдать, а жить.

«Послание народа своим элитам и нам, как правящему большинству, заключается в следующем: можете ли вы создать нам условия, чтобы мы жили, просто жили?», — сказал Пашинян, добавив, что народ Армении не хочет идти по пути к Голгофе, а просто хочет жить, рожать детей и создавать им благополучную жизнь, тем более что важнейший инструмент для него есть — государство.

По словам премьер-министра, сегодня в Армении идут дебаты по следующему важному и концептуальному вопросу: в конце концов, Республика Армения является инструментом вечной борьбы или жизни, делающей жизнь, свободу, безопасность и благополучие людей возможным.

«На мой взгляд, миссия партии «Гражданский договор» именно в этом и заключается: превратить идеологию жизни в государственную идеологию. Дать свободу стремлению наших граждан просто жить, жить хорошо, и сделать это возможным, потому что в нашей реальности не дано свободы стремлению хорошо жить», — сказал Пашинян, подчеркнув, что перед реализацией этой идеологии стоят серьезные вызовы.

По его словам, есть крупные международные игроки, которые хотят, чтобы армянский народ, продолжая идти путем борьбы, страданий и миграции, умолял их о своем спасении.

По мнению премьер-министра РА Никола Пашиняна, очередное протестное движение потерпело неудачу, поскольку идеология реальной Армении утвердилась в стране и была воспринята народом.

«Очередное протестное движение в Армении потерпело поражение, потому что настоящая Армения, как идеология, утверждается в Республике Армения сегодня, в эти дни и в предшествующий период, она воспринимается народом», — сказал Пашинян, подчеркнув, что эта вера возникает в результате прямых контактов с людьми, из адресованных им электронных писем и некоторых исследований в социальных сетях.