Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от участия на саммите СНГ в Бишкеке. Данный шаг исходит от отказала армянского премьера вести переговоры с Азербайджаном в трехстороннем формате при участии президента России Владимира Путина.

«Пашинян сейчас целенаправленно рвет отношения с Москвой и с теми организациями, в которых Москва занимает ведущую роль. Речь идет о ОДКБ и СНГ, и этим он пытается выстраивать новую систему безопасности, опираясь на западные страны, и смотреть в том числе в сторону Турции. В войне с Азербайджаном пролито много крови, но если отказаться от московской поддержки, то возникает вопрос налаживания дипломатических отношений, открытие границ, начало торговли с Турцией», — сказал в беседе с # политолог Андрей Никулин.

По его словам, Пашинян не хочет рвать экономические отношения с Россией, но, как уже показала практика, Москва использует это в качестве рычага давления, а потому и экономическое присутствие России в Армении будет уменьшаться.

«Пашинян будет уходить в собственное плавание и пытаться вывести российские войска со своей территории. Азербайджану, подозреваю, это тоже выгодно, так что сейчас не в интересах Баку провоцировать не самые лучшие позиции Баку просто потому, что его политика приведет к полному уходу России из Южного Кавказа как военной, политической и дипломатической силы, ну и экономической через какое-то время», — отметил он.

Никулин также не исключает и ухудшение отношений между Москвой и Баку.

«Теоретически, в перспективе не исключено и ухудшение в отношениях России и Азербайджана. Возможно, что через какое-то время, особенно если России получится вывернуться из украинского конфликта, сохранив силы, и она попытается восстанавливать, с точки зрения Москвы, потерянные позиции в Южном Кавказе, сейчас же пока Россия теряет свои позиции в регионе», — подчеркнул он.

Поэтому, как полагает аналитик, сейчас Баку будет задумываться о налаживании партнерских отношений, насколько это возможно, с Арменией о транзите и дальше действовать как региональный игрок на Южном Кавказе и не обращать внимание на внешние силы.

«Для этого нужно зафиксировать и прибыль, и отказаться от дальнейшей эскалации с разговорами о Западном Азербайджане. Пока конфликт будет оставаться, будет и предлог оставаться России в регионе», — резюмировал он.