Отечественная кредитно-финансовая сфера оказалась перед лицом растущих матрасных накоплений населения. Несмотря на рост банковских сбережений граждан в этом году, значительная часть средств хранится вне кредитно-финансовых структур, и такая тенденция имеет тенденцию к росту.

Как отмечает в беседе с # депутат и эксперт Вугар Байрамов, на сегодняшний день продолжают расти объемы наличных вне банков – они достигли отметки в 14 млрд 941 млн. Если по итогам восьми месяцев нынешнего года объем наличных денег на руках у азербайджанцев составлял 14 млрд 741 млн манатов, то уже по результатам девяти месяцев сумма увеличилась до 14 млрд 941 млн манатов. По сравнению с прошлым годом, за десять месяцев сей показатель увеличился на 17%, говорит парламентарий. Он убежден, что матрасные сбережения в таких масштабах вредят экономике с точки зрения финансирования ее реального сектора. Ведь часть этих средств можно было бы направить на развитие хозяйственных отраслей через банки, считает он.

«В ситуации с таким количеством наличных, которые уходят в кэш, перед нами встает задача по ускорению работы для повышения доверия граждан к банкам, — полагает аналитик. – Поэтому нужно не закрывать слабые банки, а задействовать механизмы их слияния». Аналитик полагает, что это поддержит степень доверия граждан к местной банковской сфере, а приток вкладов населения заложит финансовую основу под кредитование экономики. Однако, следуя более раннему заявлению В. Байрамова, кредиты отечественных финансовых структур не располагают к развитию бизнеса. Особенно в регионах страны высокие ставки банков никак не коррелируют с уровнем рентабельности субъектов хозяйствования.

Кредитные ставки банков в столице вдвое ниже региональных, говорит депутат. Например, средняя процентная ставка по Баку составила 11,5%. Для сравнения, в Нагорно-Ширванском экономическом районе она на уровне 19,67%, в Карабахе — 19,32%, в Миль-Муганском экономическом районе — 19,13%, Лянкяран-Астаринском — 19,1%, Ширван-Сальянском — 18,75%. По данным Центробанка, средняя ставка по стране не превышает 12,56%.

«Кредиты в регионах дорогие, что мешает их доступности для широких слоев населения, а доля кредитования реального сектора там невелика. Все это в итоге препятствует потоку инвестиций в регионы страны. В то же время низкая усредненная ставка по столице является следствием совокупных подсчетов с учетом льготного кредитования. Так что, столица, конечно же, больше выигрывает от более дешевых кредитов, а в регионах банки переоценивают свои кредитные риски». Словом, возникает вопрос: дойдут ли эти деньги до экономики в случае оттока матрасных накоплений населения в наши банки?

В свою очередь экономист Пярвиз Гейдаров считает, что в сложившейся ситуации повинны различные обстоятельства. Во-первых, это продолжающаяся потребительская инфляция – она сокращает доходы и многим нашим гражданам сберегать практически нечего. А во-вторых, сказывается низкий уровень доходности по депозитам. Кроме того, влияет и уровень доверия к банкам.

«Население не доверяет такому продукту, как банковский вклад на длительную перспективу, — поясняет Гейдаров – Граждане предпочитают банковскому депозиту инвестиции в недвижимость. При этом количество краткосрочных вложений кратно превышает объемы долгосрочных вкладов. Доля вложений сроком до года в общем объеме депозитов составляет 81%. Кстати, глава Центробанка Талех Кязимов уже назвал это тревожным явлением, наряду с тем, что граждане вкладывают преимущественно небольшие суммы. Сегодня в структуре вкладов 75% приходится на долю вложений до 30 тыс. манатов. Все это говорит об отсутствии доверия и неудовлетворительной рентабельности вкладов».

И опасения граждан даже не в том, что они потеряют свои деньги в случае банкротства банка, поскольку существует система страхования вкладов и действует гарантирующий их сохранность профильный фонд. Проблема в инфляции: ведь деньги за долгое время могут потерять свою ценность, и от этого нет страховых механизмов, пояснил аналитик:

«Обычно любые вложенные в банки средства подвержены риску повышения потребительских цен, инфляции и девальвации. Однако вложенные в недвижимость, они сохраняют свою стоимость на момент инвестирования, даже если не приносят никакого дохода. Потому что цены на этом рынке никогда не снижаются. Вот почему население предпочитает вкладывать свободные средства именно в этот инвестиционный инструмент».

Отечественные экономисты считают, что банковская система не должна мириться с таким положением дел и должна приложить все усилия, чтобы вернуть доверие вкладчиков к долгосрочным депозитам.