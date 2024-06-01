Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик назвал нереалистичной идею разработки собственного ядерного оружия.

Об этом он заявил на сингапурском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

По словам министра, разработки ядерного оружия будет означать разрыв военного союза с США.

«Это будет означать, что мы не верим в режим нераспространения. Так что [если говорить] реалистично, мы не пойдем по этому пути», — сказал Син Вон Сик.

Он также отметил, что единственный верный способ разрешения ядерной ситуации с Северной Кореей — укрепление альянса с США.

По его словам, в случае разработки ядерного оружия «никакого альянса между Республикой Корея и США больше не будет», а «Республика Корея будет полностью изолирована».