Сразу после принятия 12-го пакета санкций, запретившего импорт российских алмазов, страны Евросоюза приступили к подготовке 13-го и 14-го пакетов ограничительных мер против России, сообщил «Известиям» депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски.

По его словам, разработка новых санкций не займет много времени. «Их очень скоро представят странам-членам», — отметил он.

В Брюсселе подтвердили готовность ужесточать ограничения в отношении Москвы. «Мы всегда готовы принять новые санкции против России, хотя никогда заранее не комментируем их возможное содержание», — сказал официальный представитель Еврокомиссии Дэниел Шеридан Ферри.

Инициатива о принятии очередных ограничений с большой долей вероятности будет исходить от стран Балтии, отметила евродепутат от Эстонии Яна Тоом. «Но санкционный инструмент не бесконечен. Где-то есть этому предел, и он, видимо, скоро наступит», — подчеркнула Тоом.

Слова евродепутата подтверждает динамика принятия санкций: на согласование 12-го пакета ограничений у ЕС ушло полгода, тогда как с марта по декабрь 2022-го было утверждено девять санкционных пакетов.

Между тем принятые санкции ЕС не отменит даже после окончания войны в Украине и подписания соглашения о мире, говорил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе. Он объяснил, что для введения или отмены ограничений необходимо, чтобы за это единогласно проголосовали все страны ЕС. При этом достаточно, чтобы одно из 27 государств не поддержало отмену санкций под любым предлогом, «и этот вопрос может быть отложен на неограниченное количество времени», пояснял дипломат.

Также, по его словам, у введенных санкций нет критериев для снятия, что делает возможности для их сохранения в силе «юридически ничем не ограниченными». Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель допускали, что санкции могут быть отменены, если Москва выплатит полную компенсацию Украине за нанесенный ущерб.

Страны ЕС ввели 12 пакетов санкций против России за агрессию в отношении Украины. Число экономических ограничений стало рекордным в истории ЕС. Фактически заблокированными оказались торговля и транспортное сообщение между странами союза и Россией. Также под запретом находится взаимодействие в целых отраслях, включая финансы, технологии и промышленность.

Под персональные санкции ЕС попали 1950 физических и юридических лиц из России. Согласно последнему пакету ограничений, даже умершие российские граждане могут оставаться под санкциями. (moscowtimes.ru)