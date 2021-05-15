«Барселона» готова пожертвовать Месси из-за игрока «Боруссии»

Каталонская «Барселона» планирует сделать все возможное, чтобы приобрести игрока дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, передает The Sun.

Ради подписания норвежца каталонцы готовы пожертвовать работой над продлением трудового соглашения с форвардом Лионелем Месси. Контракт аргентинца истекает летом 2021 года.

В текущем сезоне Холанд провел 39 матчей, забив 39 мячей. Месси выходил на поле 46 раз, забил 37 мячей и отдал 12 результативных передач.

«Барселона» идет на третьем месте турнирной таблицы чемпионата Испании, имея в активе 76 очков. За два тура до конца национального первенства от лидирующего «Атлетико» каталонцев отделяет четыре балла.

Ранее сообщалось, что стали известны новые подробности контракта нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро с «Барселоной». Как информирует в своем Twitter журналист Николо Скира, соглашение будет рассчитано на два года, а получать нападающий будет €8 млн в год. (Gazeta.ru)