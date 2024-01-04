Израильский банк «Мизрахи-Тфахот» представил в суде ответ на иск, поданный на прошлой неделе бизнесменом Романом Абрамовичем и организацией ЗАКА против банка, не позволившего перевести деньги на пожертвование.

Согласно тексту иска, банк отказал перевести пожертвование Абрамовича в размере 8 миллионов шекелей организации ЗАКА.

В ответе на иск юристы банка “Мизрахи” написали, что банк не имеет возможности одобрить перевод средства пусть даже на такие важные цели, поскольку Роман Абрамович входит в санкционные списки.

“Важность деятельности ЗАКА очевидна и общеизвестна. Однако в то же время банк не может одобрить нарушение санкций. Нарушение санкций может нанести огромный ущерб как банку, так и его клиентам, а также самому государству Израиль, вплоть до наложения ограничений на банк и его возможность сотрудничать с иностранными банками”, — говорится в тексте ответа.

В представленных суду документах также сообщается, что причиной включения Абрамовича в санкционный список являются его связи с Путиным и преданность российскому президенту, благодаря которой ему удалось сохранить свое немалое состояние.

Кроме того, Абрамович является основным акционером ЕВРАЗа, одного из крупнейших налогоплательщиков в России, поэтому “Абрамович наживается на решениях политиков в России, которые также несут ответственность за войну на Украине”.

Около двух недель назад адвокаты Абрамовича также направили апелляцию в Суд Евросоюза, требуя исключить олигарха из санкционного списка, однако суд отклонил ходатайство. (israelinfo.co.il)