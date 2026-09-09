Российский олигарх Роман Абрамович в третий раз проиграл суд ЕС по делу о санкциях против него. В постановлении, опубликованном в среду, 9 сентября, Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск бизнесмена с требованием отменить введенные против него ограничения.

После российского вооруженного вторжения в Украину в феврале 2022 года Абрамович был включен в санкционные списки из-за связей с Кремлем, его активы в ЕС были заморожены. Абрамович обжаловал это решение в суде.

В 2023 и 2025 годах суд ЕС уже отклонил два его иска. В нынешнем деле речь шла о продлении санкций с 2025 года. Европейский суд не удовлетворил и эту жалобу.

Роман Абрамович утверждал, что основанием для санкций стала его известность и что его хотели использовать в качестве инструмента. Суд ЕС не согласился с этим аргументом.

Он указал, что Абрамович является основным акционером российского металлургического и горнодобывающего гиганта «Евраз», а также имеет долю в горнодобывающей компании «Норникель». По оценке суда, эти отрасли представляют собой «существенный источник доходов» для российского правительства.

Санкции направлены против влиятельных предпринимателей, тесно связанных с государством, отметил суд. Они также распространяются на бизнесменов из отраслей, которые приносят российскому правительству значительные доходы.

Миллиардер еще может обжаловать решение в суде Европейского Союза в Люксембурге — высшей европейской судебной инстанции.

После распада Советского Союза Роман Абрамович за короткое время стал одним из самых богатых людей России. У него три гражданства — российское, израильское и португальское.

В 2003 году он приобрел английский футбольный клуб «Челси», что сделало его известным на международном уровне. Из-за санкций, введенных также Великобританией, Абрамовичу в 2022 году пришлось продать клуб. (dw)