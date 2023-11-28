Суд Барселоны в очередной раз отказал в освобождении под залог бывшему игроку каталонцев, «Ювентуса», «ПСЖ» и сборной Бразилии Дани Алвесу, который обвиняется в изнасиловании девушки в ночном клубе в декабре прошлого года. Об этом сообщает Cadena SER.

По информации источника, это уже третий раз, когда суд Барселоны отклоняет апелляции бразильского игрока. Суд Барселоны также утверждает, что остаётся риск побега обвиняемого, так как прокуратура требует для него девять лет лишения свободы. Соответственно, просьба Алвеса не может быть удовлетворена.

По словам адвоката спортсмена, Алвес уже выплатил компенсацию потерпевшей в размере € 150 тыс., поэтому срок заключения не должен составлять более двух лет. Прокуратура настаивает на том, что компенсация не должна являться смягчающим обстоятельством. Более того, сторона обвинения утверждает, что в случае сексуальных преступлений предполагается компенсация в большем объёме.

Напомним, Алвес находится под стражей в каталонской тюрьме уже больше полугода. В январе ему выдвинули обвинения в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. Ранее появилась информация, что суд Барселоны завершил расследование по делу Дани Алвеса и в скором времени должна начаться стадия судебного разбирательства, по итогам которой в отношении бразильского игрока судом будет вынесено решение. (championat.com)