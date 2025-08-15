Суд в Ереване отклонил иск защиты об освобождении архиепископа Микаэла Аджапахяна из-под ареста, но продлил срок ареста лишь на 10 дней, сославшись на небольшой объем уголовного производства.

Выступая в суде, Аджапахян заявил, что не собирается просить у суда, чтобы его отпустили.

Священнослужитель отметил, что никогда не был так свободен, как в эти 50 дней пребывая под арестом.

Напомним, что Аджапахян был арестован в конце июня по обвинению в публичных призывах к свержению власти. Поводом стали несколько интервью владыки, в которых он обвинял действующее руководство в проведении губительного для страны курса и говорил о необходимости переворота.