В Верховном суде рассмотрена кассационная жалоба на решение о блокировании Meydan TV.
Как сообщил АПА адвокат Эльчин Садыгов, сегодня на процессе под председательством судьи Эльшада Шамаева было объявлено решение.
Суд не удовлетворил жалобу и оставил в силе решение.
Отметим, что Сабаильский районный суд на основании иска Центра электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий в мае 2017 года вынес решение о блокировке сайтов газеты «Азадлыг», «Радио Азадлыг», программы «Azərbaycan Saatı», Turan TV и Meydan TV.
Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу на данное решение.
На основании решения, принятого в Верховном суде в 2019 году, решение о блокировке Meydan TV было отменено и направлено для пересмотра в Бакинский апелляционный суд.
Однако в суде иск был повторно удовлетворен, и блокировка вещания Meydan TV в стране не была снята.