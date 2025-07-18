В Верховном суде рассмотрена кассационная жалоба на решение о блокировании Meydan TV.

Как сообщил АПА адвокат Эльчин Садыгов, сегодня на процессе под председательством судьи Эльшада Шамаева было объявлено решение.

Суд не удовлетворил жалобу и оставил в силе решение.

Отметим, что Сабаильский районный суд на основании иска Центра электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий в мае 2017 года вынес решение о блокировке сайтов газеты «Азадлыг», «Радио Азадлыг», программы «Azərbaycan Saatı», Turan TV и Meydan TV.

Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу на данное решение.

На основании решения, принятого в Верховном суде в 2019 году, решение о блокировке Meydan TV было отменено и направлено для пересмотра в Бакинский апелляционный суд.

Однако в суде иск был повторно удовлетворен, и блокировка вещания Meydan TV в стране не была снята.