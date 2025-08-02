По данным Diario AS, «Барселона» рассматривает продажу или аренду Марка Касадо как необходимый шаг для регистрации Маркуса Рэшфорда, недавно прибывшего из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

В клубе считают, что именно Касадо — наиболее удобный кандидат на уход: воспитанник академии получает мало игрового времени и проигрывает конкуренцию де Йонгу и вернувшемуся Марку Берналу. Хотя по ходу сезона периодически блистал, фанаты точно помнят мегауспешное класико (4:0), подарившее большие надежды.

Игрок оценен примерно в €30 млн, и «Барса» открыта как к полноценной продаже, так и к аренде с правом выкупа. Внутри клуба Касадо называют «финансовым рычагом» — инструментом, с помощью которого можно освободить зарплатную ведомость и соблюсти правило 1:1 по фейр-плей Ла Лиги.

Регистрация Рэшфорда — приоритет, и в офисах «Барсы» хотят закрыть сделку по Касадо как можно скорее. Один выход — и появится место не только для Рэшфорда, но, возможно, и для еще одного новичка.

Сам Касадо, впрочем, не хочет уходить — но у клуба, судя по всему, нет времени на сантименты.