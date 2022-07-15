Вашингтон готов выделить 100 млн долларов на поддержку палестинских больниц в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Об этом президент Джо Байден заявил в ходе визита в больницу для онкобольных Augusta Victoria в Восточном Иерусалиме, куда прибыл в рамках турне по Израилю, Палестине и Саудовской Аравии.

Глава Белого дома назвал Augusta Victoria «костяком палестинской системы здравоохранения».

США «предоставят дополнительные 100 млн долларов в поддержку» палестинским организациям здравоохранения в Восточном Иерусалиме, чтобы «помочь палестинцам получить доступ к наилучшему лечению», заверил Байден.

Президент США также выразил удовлетворение в связи с финансовой поддержкой Минздрава Палестины со сотороны ОАЭ в объеме 25 млн долларов, и призвал другие страны поддержать больницы Восточного Иерусалима.

«Палестинцы и израильтяне в равной степени заслуживают свободы, безопасности, благосостояния, достоинства и доступа к медицинскому обслуживанию. Это главное условие обеспечения достойной жизни для всех нас»,- подчеркнул глава Белого дома.

Представители США в Палестине будут продолжать работать с правительством Израиля и всеми международными партнерами, чтобы обеспечить устойчивость и функционирование сети больниц в Восточном Иерусалиме, а также обеспечить высококачественное лечение, которого заслуживает палестинский народ, добавил Байден. (Анадолу)