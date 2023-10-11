Израиль частично занял исконно палестинские земли, в том числе при помощи военной силы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает Russia Today.

«Часть земель, которые палестинцы считают частью исконно палестинскими, она занята Израилем в разное время и разными способами, но в основном, конечно, с помощью военной силы», — рассказал российский лидер.

Он также добавил, что Израиль сформировался как суверенное государство, однако Палестина «в силу самых разных обстоятельств» не смогла пройти такой же путь.

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Автор: Редакция | Дата: 2023/10/11, 17:36 | Рубрика: Мир

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