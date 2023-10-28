Представитель военного крыла радикального движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Обейда потребовал освобождения палестинских заключенных взамен на удерживаемых организацией израильских заложников, сообщает газета.ру.

«Освободить пленных врага можно будет только освободив всех палестинских заключенных в его тюрьмах», — сказал Обейда в видеообращении, опубликованном на медиаресурсах движения.

По его словам, если израильская сторона хочет немедленно решить вопрос с заложниками и заключенными, в ХАМАС готовы на это. Движение также согласно совершить обмен в несколько этапов, если Израилю нужна возможность «разделить это досье».