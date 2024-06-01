В Рафахе на юге сектора Газа закрылась последняя из трех действовавших там больниц, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«В городе Рафах практически отсутствует медицинская помощь», – говорится в публикации ВОЗ в соцсети X.

Организация уточнила, что последняя работавшая больница, Аль-Хелал Аль-Эмирати, прекратила свою работу 30 мая.

Частично функционирует в городе лишь один полевой госпиталь, да и то сейчас из-за боевых действий в окрестностях он может оказывать только базовые услуги и только находящимся внутри пациентам.