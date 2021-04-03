Али Гасанова ушли, парламент — новый, а закон «О диффамации» все еще не принят

31 марта 2021 года в ежегодном отчете Госдепартамента США о состоянии прав человека в мире было отмечено наличие в Азербайджане серьезных проблемы с правами человека. По мнению Госдепартамента, одной из этих проблем является криминализация клеветы.

Согласно статье 147 Уголовного Кодекса Азербайджана, клевета, то есть, распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию в публичном выступлении, публично демонстрирующимся произведении, средствах массовой информации или, при массовом распространении, в информационном ресурсе Интернета, наказывается штрафом в размере от тысячи до тысячи пятисот манатов, либо общественными работами на срок от двухсот сорока до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до шести месяцев.

Согласно отчету ООН, законы об уголовной ответственности за клевету представляют собой потенциально серьёзную угрозу свободе выражения мнений из-за тех санкций, которыми часто сопровождаются обвинительные акты в отношении журналистов.

В диалоге между Азербайджаном и международными организациями – ОБСЕ, Советом Европы уже на протяжении многих лет ставится вопрос относительно принятия закона «О диффамации», исключающего уголовную ответственность, и в частности лишение свободы за клевету и оскорбление. Однако, Закон «О диффамации» в Азербайджане не принят до сегодняшнего дня.

Как заявил # глава Совета Прессы Азербайджана Афлатун Амашев, криминализация клеветы действительно является серьезной проблемой.

«Я категорически против уголовного наказания за клевету. Десять лет назад Совет Прессы выступил с заявлением о недопустимости привлечения к уголовному наказанию за клевету. Мы даже представили в Аппарат Милли Меджлиса свой проект закона «О диффамации». Но, к сожалению, по непонятным мне причинам этот законопроект не был представлен на обсуждение», — сказал нам Афлатун Амашев.

По мнению главного редактора «525-й» газеты Рашада Меджида, причиной сохранения уголовной ответственности за клевету является поток лжи в социальных сетях. «В них подвергаются оскорблениям граждане страны. Авторов этих статей не останавливает даже наличие уголовной ответственности за клевету. Представьте, что может произойти после отмены криминализации клеветы», — сказал нам Рашад Меджид.

Как заявил # председатель Объединения Журналистов «Ени Несил» Ариф Алиев, в свое время Венецианская комиссия Совета Европы предлагала сменить уголовную ответственность за клевету на гражданскую. «Однако тогдашний помощник главы государства Али Гасанов и парламент страны были против этого», — сказал нам Ариф Алиев.

По словам Арифа Алиева, когда-то покойный президент Гейдар Алиев ввел мораторий на действие статей Уголовного кодекса, подразумевавших уголовную ответственность за клевету. «После введения этого моратория действительно никто не привлекался к уголовной ответственности. Но впоследствии уголовные преследования за клевету вновь возобновились», — сказал нам руководитель объединения. Как отметил Ариф Алиев, против журналистов часто применяются другие статьи: за хулиганство, нарушение общественного правопорядка, их обвиняют в хранении наркотиков и т.д. Эти статьи и так и так останутся в уголовном кодексе АР. «Тем не менее, считаю, что криминализацию клеветы обязательно нужно отменить. Из стран СНГ уголовная ответственность за клевету сохранилась, по-моему, только в Беларуси», — сказал журналист.

Хотим напомнить, что Али Гасанов уже не является помощником главы государства. В феврале 2020 года в Азербайджане был сформирован новый парламент. Что же сегодня мешает принятию закона «О диффамации»?

По мнению депутата Арзу Нагиева, криминализация клеветы в Азербайджане должна оставаться в силе. «В нашей стране еще рано принимать закон «О диффамации». Прежде чем принять этот закон необходимо провести соответствующие просветительские работы среди журналистов, которые слабо разбираются в вопросах права», — сказал он #.