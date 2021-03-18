7 лет оккупации Крыма: Макрон капитулировал, а матушка Меркель…

Российская власть сегодня отмечает седьмую годовщину «возвращения Крыма в состав России», как называют в Москве аннексию украинской территории. И сегодня президент Владимир Путин, как анонсировал Кремль, по телемосту пообщается с местными жителями и проведет совещание по социально-экономическому развитию полуострова. В Москве прогнозируют, что Украина в этот день может устроить провокацию на Донбассе. В связи с чем пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков предупредил, что в этом случае Украина получит соответствующий ответ.

Вообще, весь последний месяц в воздухе витают опасения неизбежности нового обострения на Донбассе, более того — начала широкомасштабной войны. Но подпитывается такая возможность в основном кремлевскими идеологами как ответная реакция на усиление давления на российскую власть извне, в основном из США. Новая американская администрация демонстрирует открытую поддержку Украине, обязуясь противостоять агрессивным действиям РФ. Президент США Джо Байден заявил, что его страна никогда не признает аннексию украинского полуострова Крым и назвал Крым украинским, пообещав «продолжать работать, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в Украине». За этим последовало продление на год антироссийских санкций, введенных из-за событий на Украине и в Крыму в 2014 году, поскольку ситуация вокруг Украины «по-прежнему представляет угрозу национальной безопасности и внешней политике США». Европейский совет тоже продлил (на шесть месяцев) индивидуальные антироссийские санкции против 177 граждан и 48 юридических лиц «за подрыв территориальной целостности Украины», включающие запрет на пребывание в странах Евросоюза, заморозку активов и запрет на экономическое взаимодействие.

Следует отметить, что фактический срыв перемирия в Донбассе наблюдается весь последний месяц, о чем свидетельствуют полеты ударных беспилотников и снайперский огонь с территории, подконтрольной самопровозглашенным «республикам». В Украине обострение ситуации на линии соприкосновения связывают с введением жестких санкций против кума Путина Виктора Медведчука и отключение от эфира связываемых с ним пророссийских пропагандистских телеканалов месяц назад. После чего в российских телеэфирах началась пропагандистская кампания о якобы подготовке украинской армии к наступлению и призывом провести военную операцию на упреждение. Даже в одном из шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева вполне серьезно обсуждали возможность ракетного удара по офису президента Украины на улице Банковой в Киеве. Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр считает, что вероятность нового конфликта на востоке Украины в ближайшие месяцы очень велика, и причиной его начала называет санкции, введенные Киевом против Виктора Медведчука. Мнение его приводит Би-би-си. По словам эксперта, сейчас трудно оценить, как далеко Россия будет готова сдвинуть линию фронта, но речь может идти о полном вытеснении Украины с Азовского моря и продвижения войск вплоть до Днепра.

Проживающий в США российский журналист и политический деятель Андрей Пионтковский тоже не исключает эскалации ситуации в Донбассе и продолжения российской агрессии вглубь Украины. Но какова может быть в этом случае реакция Запада? По его мнению, которое он высказал в Youtube, сейчас решается будущее Украины, но Европа вряд ли «впишется» за Киев– «Макрон капитулировал, а матушка Меркель, как немецкая домохозяйка, обеспокоена «Северным потоком», газом, бизнесом». Т.е., сопротивления Путину со стороны Европы не будет. Что же касается Вашингтона, то, он говорит, что следует обратить внимание на лингвистические тонкости заявления Байдена:

«Он употребил слово «standing up», что означает «вставать» на защиту. То есть, Америка, конечно же, не станет посылать военные дивизии в Украину, но окажет любую политическую и экономическую поддержку, обеспечит ее оружием, и украинская армия сможет защитить свою страну».

Откуда такая уверенность? «Мои наблюдения за публичной вашингтонской жизнью и неформальные контакты с политическим комьюнити позволяют утверждать, что прямая военная агрессия России встретит очень серьезный отпор – т.е. будет объявлена настоящая экономическая война, которую Америка предпочитает прямому военному вмешательству. Это будут адские санкции, вплоть до отключения от системы платежей SWIFT, арестов всех счетов русского триллиона и т.д. Тем более, что сегодня, несмотря на раскол американского общества, в вопросе отношения к путинскому режиму в военно-политическом истеблишменте США существует абсолютное единство позиции, и республиканцы оказывают полную поддержку Байдену, требуя наиболее жестких действий.

И это даже не вопрос защиты принципов демократии и территориальной целостности. Сегодня стоит вопрос безопасности Европы. То есть, успешная реализация Путиным своих планов по расширению агрессии против Украины будет означать крах системы европейской безопасности. Кто его остановит потом на пути оккупации Прибалтики или любой другой страны?», — задается вопросом Пионтковский.

Чем же чревато для США продвижение российских войск вглубь Украины? «Новая агрессия России против Украины не просто нанесет ущерб престижу США, но и будет означать конец их великодержавности и уход Запада из мировой истории. Какое же будет доверие к США со стороны их союзников – Японии, Южной Кореи, Индии, Великобритании в борьбе с Китаем? Ведь не Россию видят США в качестве основной угрозы, она для них мелкий спойлер. Основное содержание международной политики ближайших десятилетий заключается в глобальном соперничестве с Китаем, и победить в политическом, экономическом и военном противостоянии с ним США могут только опираясь на своих естественных союзников. Поэтому украинский вопрос для США вопрос принципиальнейший, поскольку они будут защищать не Украину, а свою безопасность», — резюмировал Пионтковский.