«Всего 3 дня процесса разоружения в Карабахе показали, что по количеству военных складов и накопленного за годы оккупации оружия и боеприпасов Карабахский район Азербайджана превратился в самую милитаризованную зону в мире и пороховую бочку нашего региона. Мы даже не ожидали, что она настолько милитаризована, исходя из соотношения численности населения и площади территории».

Как передает Caliber.Az, об этом в соцсети X написал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Разоружение и демобилизация — ключевые компоненты реинтеграции!», — подчеркнул Гаджиев.