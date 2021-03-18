Золотая медаль от американцев: снимок Валерия Хлызова покорил мир

Американское фотографическое общество, известное также под аббревиатурой PSA — одна из крупнейших в мире некоммерческих общественных фотоорганизаций, наградило Золотой медалью работу азербайджанского фотографа Валерия Хлызова. Конкурс проходил под патронажем FIAP и PSA, в Аргентине под названием F2 CITIES 2021.

Динамичный кадр парящей в прыжке гимнастки В.Хлызов сделал во время Чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике в 2017 году. Фотография из серии «невозможно повторить». Кадр уникален как с технической точки зрения, так и с композиционной:

«Поймать такой кадр – большая удача для фотографа. Несмотря на мой большой опыт в спортивной фотографии, в моем арсенале всего два подобных снимка. Уникальность этой фотографии в том, что момент пойман с невероятной точностью. Я получаю огромное количество отзывов на этот снимок», — рассказал фотограф в интервью #.

В целом, фотограф считает, что подобных кадров невозможно добиться случайно:

«Профессионалы, которые снимают спортивные мероприятия, знают, насколько в нашем деле важна хорошая оптика и аппаратура. Далее важно поймать момент, а верней – высчитать время до доли секунд, прежде чем нажать на спуск фотокамеры. Для этого нужна очень хорошая реакция. Плюс, конечно же, очень важно знать специфику того вида спорта, который ты снимаешь», — поделился профессиональными секретами мастер.

Напомним, что недавно две фотографии Валерия Хлызова были отмечены членами жюри фотоконкурса The World in 2020, организованного Международной федерацией фотоискусства (FIAP), и приуроченного к 70-летию данной организации. В числе лучших работ конкурса снимки азербайджанского фотографа будут выставлены для демонстрации в художественном салоне Люксембурга 24 апреля.

«За пандемический год получил свыше 30 наград. До меня дошли только 3. Ждем, когда дойдут остальные», — резюмировал Валерий Хлызов.