В выставочном зале Музея «Живопись Азербайджана ХХ-ХХI веков» состоялась премьера фильма «Həyat, deyəsən gözəldir» («Жизнь, как будто, хороша») культового режиссера, народного артиста Азербайджана Вагифа Мустафаева, сообщает #.

Кино Вагифа Мустафаева впечатляет и никогда не оставляет равнодушным. Фильмы режиссера оцениваются на мировом уровне, о чем говорят многочисленные награды, полученные мастером в разные годы.

Новый фильм не стал исключением, и сразу же после производства получает первую награду. На фестивале Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali в Турции в конце 2022 года В.Мустафаев одержал победу в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Həyat, deyəsən gözəldir».

Состоявшийся показ картины собрал как поклонников режиссера, так и известных деятелей культуры.

Заведующий отделом кинематографии Министерства культуры Руфат Гасанов высоко оценил творчество Вагифа Мустафаева, выразив благодарность ему и всей команде за создание фильма. Своим мнением о картине поделились также председатель Союза кинематографистов Азербайджана Шафига Мамедова, народный артист Огтай Миркасимов, писатель-публицист Алисафтар Гусейнов, секретарь Союза кинематографистов Азербайджана Али Джаббаров. Каждый из них подчеркнул неоценимую роль в кинематографе Вагифа Мустафаева.

Сам режиссер, выражая признание за оценку его труда, поблагодарил съемочную команду фильма, и каждого зрителя в зале, подчеркнув, что на протяжении долгих лет его главной мотивацией является любовь к Родине.

Далее состоялся показ фильма. В присущей мастеру манере в фильме раскрывается тема неоспоримой истины: «Карабах – это Азербайджан». В трагикомическом жанре, которым мастерски владеет режиссер, показана история двух братьев, армянских военнопленных.

Оператор-постановщик картины — Орхан Аббасов, художник — Гурам Наврозашвили, художник по костюмам – Кети Каландадзе, композитор Турал Мамедли, продюсер Фариз Ахмедов.

Главные роли великолепно исполнили Хикмет Рагимов, Севиндж Алиева, Нино Гомартели, Дмитрий Самхарадзе, Георгий Селия, Афтандил Махарадзе, Яна Никитина, также выступившая в роли кастинг-директора фильма.

По окончании просмотра зрители стоя аплодировали режиссеру, выражая свое восхищение и благодарность мастеру.