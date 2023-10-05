Существует байка о том, что как-то величайшему боксеру в истории человечества Мухаммеду Али задали вопрос: «Боитесь ли вы кого-нибудь в жизни?». На что тот ответил, что больше всего боится индийских актеров.

И это неудивительно: как можно без опаски относиться к тем, кто бананом разрезает горло, одним ударом кулака отправляет в кому десяток своих противников, а пинком может перевернуть автомобиль.

Но это все детские игры по сравнению с представителями определенной прослойки общества в Азербайджане, которые не боятся не то что индийских актеров, самого черта, Бога, но и наказания лишением свободы на длительный срок.

А силу и смелость им придает неуемная страсть к материальным благам, алчность, жажда наживы. Короче говоря, любовь к деньгам развивает в них некий иммунитет против страха. Если кто еще не понял, речь идет об азербайджанских чиновниках. Естественно, эти качества присущи не всем госслужащим, но таких радетелей собственных меркантильных интересов, ставящих «личную шерсть выше государственной», немало.

Помните, как конец 2019 года и первое полугодие 2020 года выдался «урожайным» на аресты различных глав исполнительных властей районов страны? В конце декабря 2019 года были арестованы глава Агстафинского района Низамеддин Гулиев и его заместитель, а также бывший глава администрации города Евлах. 20 февраля 2020 года с мягкого кресла в «кутузку» полетел глава Нефтчалинского района Исмаил Велиев. Далее незавидная участь постигла главу исполнительной власти Биласуварского района Махира Гулиева. Он был задержан и арестован 29 апреля того же года. И, наконец, замкнул плеяду арестованных бывших чиновников глава ИВ Имишлинского района Вильям Гаджиев. Он был арестован в мае 2020 года. Всех этих лиц связывала почти одни и те же статьи УК Азербайджана: растрата, хищение, коррупция.

После таких громких арестов, да еще по таким тяжким статьям, можно было бы ожидать, что местные «цезарьки», наконец, поймут, что служить народу — это их работа, обязанность, за что они получают зарплату. И дополнительное многократное вознаграждение за их обязанности простой гражданин выплачивать не должен. Проще говоря, для решения возникших проблем не должен давать взятку.

Но не тут-то было. «Коррупционная» болезнь была напугана, но не излечена. И тому есть довольно свежий пример.

Недавно продолжился судебный процесс по делу основателя интернет-канала «Хурал ТВ» Аваза Зейналлы, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах. На слушание в качестве свидетеля был вызван глава исполнительной власти Сабунчинского района Адиль Велиев. Забегая вперед отметим, что он наговорил такого, что в скором времени легко может из свидетеля превратиться в подсудимого.

Итак, в ходе судебного разбирательства Адиль Велиев признал, что допустил незаконное строительство по требованию журналиста А.Зейналлы.

Кстати, когда Адилю Велиеву во время слушания напомнили, что он не имел на это права, тот выдал поистине потрясающий ответ: «Вы говорите так, как будто вы не живете в Азербайджане…».

Согласитесь, что этот фееричный ответ стал, по сути, обвинением против всех живущих в Азербайджане граждан. И, в первую очередь, учитывая местонахождение Велиева в момент произнесенной им «исторической фразы», обвинение было адресовано судьям, прокурору, адвокату.

Впрочем, он решил не останавливаться на начатой «пьянке», и стал резать последний «огурец», после чего дальнейшее пребывание его на должности главы ИВ вызывает очень сильные сомнения.

Он, как на исповеди, заявил, что принимал такие решения, злоупотребляя своими служебными полномочиями, тогда как у него не было разрешения на снос незаконных построек.

Что это? Глупость, внезапное пробуждение от долгого летаргического сна совести, искреннее раскаяние и сожаление? Последний вариант можно сразу отмести: коррумпированные чиновники раскаиваются и сожалеют лишь после того, как на их запястьях защелкнутся наручники. Да и в душе сожалеют они не о содеянном преступлении, а о том, что попались.

Пробуждение совести? Ну, этот вариант и вовсе из разряда фантастики.

Остается только первый пункт: банальная глупость. Это же надо было додуматься: будучи свидетелем, фактически дать всё следственным органам для возбуждения против него уголовного дела.

Вспоминаются слова Шарапова из культового советского фильма «Место встречи изменить нельзя»: «Самое дорогое на земле, это глупость. Потому что за нее дороже всего приходится платить».

Правда, в фильме на кону была жизнь Шарапова, а в данном случае азербайджанскому чиновнику теоретически грозит лишь лишение свободы на вполне приличный срок. Хотя, для отдельных наших «цезарьков» — лишение кресла похуже смерти будет. Естественно, если правоохранительные органы не будут руководствоваться «законами Азербайджана», в котором живет Адиль Велиев и ему подобные лица…