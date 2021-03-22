Жертвы полицейского беспредела: на азербайджанцев в Ленобласти оказывается давление

Проживающие в Ленинградской области России азербайджанцы оказались жертвами полицейского беспредела. Как сообщил # пожелавший остаться неназванным источник в азербайджанской диаспоре, на проживающих в области азербайджанцев стали оказывать давление после нашумевшей перестрелки в кафе «Баку» города Шлиссельбург.

«В конце февраля в этом кафе произошла перестрелка между уроженцами Агджабединского района Азербайджана и азербайджанцами из Грузии. Криминальные группы чего-то не поделили и поэтому назначили стрелку в кафе «Баку». В результате возникшей перестрелки погиб один человек», — сообщил источник.

По его словам, полиция приступила к оперативно-розыскным мероприятиям, однако до сих пор они безуспешны. «По этой причине на проживающих в области азербайджанцев оказывается давление. Полицейские без всяких веских причин проверяют документы у азербайджанцев, их доставляют в отделения полиции, где составляют протоколы об административном нарушении и накладывают штрафы. Такое происходит повсеместно в области. Полиция намекает азербайджанцам, что им нужна информация об участниках перестрелки. Если они не сообщат этих сведений, то давление на них продолжится», — сообщил источник.

Как видим, неспособность полиции раскрыть нашумевшее дело привело к давлению на всех азербайджанцев, проживающих и работающих в Ленинградской области и городе Санкт-Петербург. Полицейские патрули, завидев смуглых мужчин, проверяют у них документы, а при выяснении, что они являются азербайджанцами, доставляют их в отделения полиции, где им выписывают штраф под видом административного проступка. Среди них есть и те, кто обладает российским гражданством. Таким образом, нарушаются конституционные права и российских граждан азербайджанского происхождения.

По информации того же источника, диаспоральные организации обратились с жалобами на незаконные действия полиции, однако давление на азербайджанцев все еще продолжается. Некомпетентность правоохранительных органов, которые вместо поиска преступников оказывают давление на азербайджанцев в надежде выйти на след злоумышленников, налицо. Выходит, что полиция, чтобы найти преступников сама становится на скользкий путь…