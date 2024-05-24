Что-то странное происходит в государстве российском. И правда, нет пророков в своем отечестве.

Помните, год назад прозванный «поваром» Путина лидер наемных убийц группы «Вагнер» Евгений Пригожин публично наехал на российское минобороны и генштаб, их руководителей Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, критиковал их за коррупцию и некомпетентность, возложив на них ответственность за неудачи на поле боя в Украине. Более того, Пригожин требовал их отставки и даже ради того пошел на Москву, предварительно захватив ключевые военные объекты на юге России.

Это, конечно же, был открытый мятеж в прямом эфире, с чем российская власть не сталкивалась за все время правления Владимира Путина. Это был беспрецедентный вызов власти Кремля. Причем, абсолютно поддержанный как обществом, так и армией и силовиками, о чем можно было судить по отсутствию сопротивления и молчаливому согласию с мятежниками.

Но не о том речь. Главной целью Пригожина было доведение до Путина той истины, что российская армия не в состоянии выполнять поставленные задачи благодаря неумелому руководству проворовавшихся генералов.

Однако, тогда Путин предпочел не услышать своего «повара» и протеже. Потому как не положено в построенной им автократии озвучивать правду публично, да и не публично тоже. Правитель российский не терпит правды и своего мнения иметь в его царстве не позволено никому. Инициатива в государстве российском наказуема, что и следовало доказать. И наказать…

Пригожин был ликвидирован, Шойгу и Герасимова же пронесло. Но оказалось – затишье было временным.

Чистка в армии все же началась, но уже по инициативе Самого. Шойгу передвинули на ничего незначащую должность, судьба Герасимова, на заместителей которого одного за другим надевают наручники, висит на волоске. Менее чем за месяц на четырех высокопоставленных оборонных деятелей завели дела за коррупцию и отправили в Лефортово. В список российских оборонных деятелей, обвиненных в коррупции, вошли заместитель министра обороны Тимур Иванов и начальник управления кадров министерства обороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, генерал-лейтенант Вадим Шамарин, заместитель начальника Генерального штаба армии, начальник Главного управления связи Вооруженных сил РФ. Ну и не забыли про уже бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиненного в мошенничестве в особо крупных размерах. Того самого генерала, который последовал примеру Пригожина и заикнулся о проблемах на линии фронта в Украине.

Да, кроме обвинений в коррупции, взяточничестве и мошенничестве, заговорили еще и о госизмене.

Ничего не напоминает? Именно, СССР, конец 30-х годов прошлого столетия, большая чистка в армии, затеянная Сталиным. Но то были довоенные годы, а вот в период Великой отечественной Сталин выпустил арестованных генералов и офицеров и отправил их на фронт. И воевали они на славу, и ордена и медали получали, и звания Героя удостаивались. Потому как не были они ворами и предателями, служили народу в массе своей верой и правдой, а примером им был сам Сталин, который обзавелся за всю свою жизнь только парой кирзовых сапог, френчев и шинелей, а воровал только до революции и на революцию. Правда тираном и убийцей был отменным, но то иная история.

Вернемся, однако, к сегодняшним дням. Вопрос – по какой причине началась чистка в армии, причем воюющей? Коррупция-то в государстве не секрет Полишинеля, она системная и допустимая среди высших чинов только по отмашке сверху. Так в чем же дело? А ларец-то открывается просто – неудачу так называемой специальной военной операции надо же на кого-то скинуть. Хоть и не они были ее инициаторами, ходят слухи, что армейцы, зная изнутри состояние войск и вооружения, даже пытались отговорить политическое руководство страны от неразумного решения «Киев за три дня».

Но дело-то сделано, а цель не достигнута. Виноваты-то кто? Естественно, только проворовавшиеся генералы. Плебс проглотит и это.