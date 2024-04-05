Уже с первых месяцев, после начала «благородной миссии» президента России Владимира Путина по «денацификации и демилитаризации» Украины, стало ясно, что план «спасителя мира» дал существенный сбой. Ожидаемого блицкрига Москва не добилась.

Хотя рьяные российские пропагандисты залихватски заявляли о быстрой победе, а некоторые, вроде Маргариты Симоньян, мечтали о падении Киева за три дня, реальность оказалась совсем иной.

Боевая выучка, отвага, решимость украинцев защищать свою Родину от оккупантов начисто разрушила миф о «второй армии мира». В первые, да и последующие месяцы, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением, оккупанты понесли колоссальные потери.

Спустя полгода в Кремле осознали, что «легкая прогулка» в Украину полностью провалилась. И, даже несмотря на численное превосходство российских войск, несостоявшийся Петр I 21 века был вынужден подписать указ о частичной мобилизации. К огромной орде были привлечены еще 300 тысяч «освободителей».

Но и этого оказалось недостаточно, и на войну была брошена печально известная ЧВК «Вагнер», состоящая из хорошо обученных боевиков, имеющих боевой опыт. Эти наемники в боевом смысле неплохо зарекомендовали себя в Африке и на Ближнем Востоке.

Впрочем и ЧВК «Вагнер» остро нуждалась в человеческих ресурсах, вследствие чего ее основатель Евгений Пригожин лично занялся вербовкой новых головорезов.

Он принялся совершать экскурсии в российские колонии, призывая зеков «смыть свою вину кровью», защищая родину. Взамен Пригожин обещал им свободу и помилование через полгода «службы».

Примечательно, что при вербовке предпочтение отдавалось заключённым, склонным к насилию и осуждённым по тяжёлым статьям УК, таким как «убийство», «грабеж», «разбой», «нанесение тяжких телесных повреждений», а также рецидивистам.

При этом Пригожин в стиле Геббельса говорил, что если украинцы попадут в плен с ними «можно делать что угодно: «хотите берите в плен, хотите нет, пытайте, издевайтесь, хоть горло перерезайте».

Таким образом, «вторая в мире армия» пополнила свои ряды самыми кончеными негодяями и всякой мразью. И эти нелюди оправдывали и оправдывают оказанное им «высокое доверие». Убийцы убивали, насильники насиловали, грабители грабили. Не имея смелости и навыков воевать с украинскими солдатами, этот генетический мусор «проявлял героизм» в отношении мирных жителей.

После бесславной гибели Евгения Пригожина в августе 2023 года, его «славное дело» по вербовке заключенных было продолжено на государственном уровне. Теперь уже министерство обороны РФ стало заключать контракты с зеками.

И вот на этом фоне всплывает информация, в которую мозг отказывается верить. Наверное, такое не снилось даже такой мрази, как Пригожин.

Оказывается, гражданин США, который у себя на родине попал под суд по обвинению в хранении детской порнографии, подписал контракт с российским Министерством обороны и, вероятно, воюет в Украине, сообщает издание «Агентство».

Речь идёт о бывшем члене городского совета города Холиока штата Массачусетс Уилмере Пуэлло-Моте. В сентябре 2022 года его арестовали за хранение детской порнографии и подделку документов, а потом выпустили под залог в 20 тысяч долларов.

Позже, за два дня до суда, Уилмер Пуэлло-Мота сбежал из страны и прилетел в Стамбул, откуда, предположительно, и перебрался в Россию.

Естественно, российская пропаганда поспешила преподнести эту информацию в ином свете. Мол, гражданин США по имени Вил «служил в вооружённых силах США, но осознав, что на самом деле происходит в Украине, несколько месяцев назад приехал на СВО как доброволец».

Вполне понятно, что верить в российскую пропаганду – это то же самое, что и верить в то, что Украина напала на Россию. Пропагандистская машина Кремля давно уже буксует, и в эти россказни не верят даже часть россиян.

А вот то, что минобороны РФ «пробило очередное дно», вполне вероятно. Структура, которая рекрутирует насильников и убийц, не погнушается и потенциальным педофилом. Вырисовывается картина в стиле сюр: в «империи зла» — США ему грозил бы срок, как минимум, до 10 лет (максимум – 20 лет), а в «миролюбивой» России за деяния Вила заплатят неплохие деньги.

Похоже, в российской армии взяли на вооружение поговорку: «на безрыбье и рак – рыба». А потому не удивлюсь, если в следующий раз минобороны РФ подпишет контракт с зоофилом или некрофилом. А там и до людоедов рукой подать…