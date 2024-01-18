В известной бакинской галерее QGallery (Qiz Qalasi) проходит выставка члена Союза художников Азербайджана Камилы Мурадовой «ДНК войны».

Мастер пригласила публику на пронзительный разговор посредством эмоциональных, берущих за душу полотен. Камила знает о войне намного больше, чем многие из нас, ведь она — дочь героя-шехида, летчика Зулкайды Зулкайдаева, отдавшего жизнь за Родину во время Первой Карабахской войны.

Предлагаем читателям # фоторепортаж из галереи и интервью с Камилой Мурадовой:

— «ДНК войны» — важный и особенный проект не только в вашем творчестве, но и для каждого из нас. Какие эмоции вы вложили в этот проект?

— Как вы знаете, я достаточно долго работала над этим проектом. Это потому, что такие картины невозможно создавать быстро и просто из-за тяжёлой энергетики. После каждой работы требовалось некоторое время на восстановление и осмысление. Показать войну, не впадая в повторение образов, созданных мировой культурой — сложно. Я постаралась сделать это так, как я вижу и чувствую войну.

— Вы прочувствовали всю горечь потери, которую несет война. Познали вместе со всеми радость победы. Как это все повлияло на создание «ДНК войны»?

— Да, война коснулась меня лично. В детстве мы ещё не так осознаем всю тяжесть и горечь потери, но по мере взросления все больше задумываешься, как бы все могло быть, если бы папа был рядом. Думаю, что как художник и пацифист я бы ни в коем случае не смогла бы остаться в стороне от таких событий, но личные переживания, безусловно формируют более глубокие чувства и эмоции. Безусловно, мои работы — это ответ на мои переживания.

— Есть ли в экспозиции работы, которым отведена заглавная роль?

— Думаю что это работа с одноименным с выставкой названием. «ДНК войны» — одна из тех работ, от которых я отталкивалась по мере продвижения проекта. А картина «Дом без крыши» — это то, что я чувствовала на протяжении всей жизни, после гибели отца. У меня есть такие ассоциации, как будто стены — это мама, она создаёт уют в доме, а крыша — это папа. Он отвечает за безопасность и благополучие.

— В лице отца вы посвятили выставку памяти тех, кому мы обязаны освобождению нашей Родины. Кто присутствует на открытии выставки из близких и дорогих вам людей?

— Скорее, отсутствуют. К сожалению, моя мама очень больна и не смогла прийти. Она очень переживает за меня. Не смог прийти и мой учитель математики Назим муаллим, который очень помогал нам в трудное время, и благодаря которому я и мои братья с легкостью поступили в институт, он тоже болеет. Пришли мои друзья, которые помогают мне, переживают за меня, поддерживают. Рядом со мной в этот день любимый муж и сын.

Также не могу не упомянуть высокий профессионализм и готовность идти навстречу сотрудников Qgallery. Этот проект полностью состоялся так, как мне хотелось, именно благодаря высокопрофессиональной команде галереи.

— В составе группы художников вы уже успели побывать в освобожденном Карабахе. Что вам запомнилось больше всего из поездки, и отразилось ли это каким-либо образом на проекте «ДНК войны»?

— Да, безусловно. Есть работы, которые я делала по собственным фото, сделанным там. А запомнилась мне больше всего тишина. Это была послевоенная тишина запустения. Такое не каждому выпадает в жизни увидеть и услышать. Это страшно…