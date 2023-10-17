На примере Физули весь мир, даже те, кто не хочет этого видеть, видят и должны видеть, в чем заключается зверство армян.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал на состоявшейся 17 октября встрече с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района в «День города Физули».

«Когда мы на протяжении многих лет пытались донести до мирового сообщества правду о нашей карабахской боли, некоторые не верили, а были и те, кто не хотел верить в это. У нас на руках не было достаточных доказательств. Мы знали, что все разрушено, разгромлено, но что до такой степени даже не могли себе представить, потому что в то время государство-оккупант никому не позволяло посещать этот регион, это было запрещено. Почему? Потому что каждый человек, приехавший сюда, увидел бы, что такое зверство армян. Его проявления видны повсюду», — отметил глава государства.

Физули сейчас полностью перестраивается. Вчера, находясь здесь, мы заложили фундамент нескольких важных объектов. Были заложены фундаменты двух сел, детского сада, спортивного комплекса, новых жилых кварталов, административного центра.

«То есть по прошествии месяцев и число проживающих здесь людей, естественно, будет увеличиваться. Вчера мне сообщили, что уже размещено более 800 человек. До конца года здесь будут жить около 2 тысяч человек. По итогам реализации первого этапа нашей Программы «Великого возвращения» — в конце 2026 года в Физулинском районе будут проживать 22 тысячи человек», — подчеркнул глава государства.