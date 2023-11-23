«Битва за Арцах», «противостояние с сионистами—захватчиками армянских земель», «борьба против этнической чистки армян» — все эти пафосные объяснения, которые армянские активисты давали беспорядкам в Иерусалиме, оказались… обыкновенной разборкой за место автомобильной парковки.

Об этом свидетельствует вердикт Иерусалимского мирового суда, впервые публикуемый под этим постом. Это единственное судебное дело, касающееся сдачи в аренду Армянской патриархией в Иерусалиме земельного участка израильской компании Xana Capital сроком на 99 лет. То есть, никакого судебного постановления о расторжении сделки, на котором настаивает патриархия, не существует, и все претензии армянских активистов по этому поводу к израильской компании беспочвенны.

Согласно полученному AZfront документу, 30 октября группа жителей Армянского квартала Иерусалима подала обращение в суд с требованием запретить Армянской патриархии, компании Xana Capital, городской мэрии, и муниципальному Управлению по развитию Иерусалима проводить любые работы в пределах этого квартала. Основанием для такого запрета, по их мнению, является лишение их возможности парковать свои машины на стоянке, расположенной рядом с начавшейся стройкой. Раньше они платили патриархии по 300 шекелей (70 долларов) в месяц за парковочные места. Когда же Xana Capital получила контроль над указанным земельным участком и начала строительные работы, это вызвало возмущение армянских жителей, хотя парковка не была перекрыта.

Судья Дембиц отклонил это обращение. Он подробно объяснил, почему оно лишено логики и смысла. Согласно вердикту, в обращении отсутствовала доказательная база выдвигаемых требований. Судья отметил, что, как следует из обращения, истинная цель его составителей – вовсе не обеспечить доступ к парковке, а вообще прекратить строительные работы.

Принимая во внимание это постановление суда и отсутствие других судебных разбирательств по поводу аренды указанного участка, становится ясно, что у армянских активистов в Иерусалиме нет легальных причин для предотвращения работ строительной компании в Армянском квартале. Патриархия, рассылая «официальные заявления» по поводу «отмены сделки», на самом деле никаких шагов для этого не предпринимает.

Единственное объяснение раздуванию скандала с «этнической чисткой» на фоне военных действий в регионе — политические мотивы. Об этом свидетельствует заявление главы МИД Иордании от 20 ноября — при том, что именно Хашимитское королевство имеет официальный статус опекуна мусульманских и христианских святынь в Иерусалиме. «Присутствие армян в Иерусалиме на протяжении веков находится под угрозой, и израильская полиция спокойно наблюдает, как еврейские поселенцы нападают на армян с собаками», — заявил министр иностранных дел Сафади.