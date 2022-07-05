Предоставление Украине и Молдове статуса страны –кандидата в члены ЕС – пожалуй, это самое смелое решение, принятое европейскими государствами в ходе российско-украинской войны.

Но мы стали свидетелями двоякого отношения к этому решению. Некоторые политические наблюдатели не придали особого значения этому решению, потому что, по их мнению, есть страны (например, Турция) со статусом кандидата в члены ЕС, которые десятилетиями ждут становления полноценным членом этой организации. Другие же считают, что решение о предоставлении Украине этого статуса никак не скажется на ходе войны, поэтому есть этот статус или его нет, не имеет принципиального значения.

Но тут есть один весьма важный политический момент. Россияне ведут себя таким образом, как будто, они готовы к компромиссу, т.е. они хоть и являются противниками расширения НАТО, но все же не выступают против расширения ЕС.

Но и тут стоит заметить одну важную деталь. Лучше было бы, если в Кремле вместо «расширения НАТО» говорили о «приеме в НАТО постсоветских стран», потому что обращение Швеции и Финляндии в НАТО о членстве показало, что расширение Альянса непрерывный процесс и по этой логике, Россия, которая начала войну против Украины, должна поступить таким же образом против Швеции и Финляндии…

Все это позволяет говорить о том, что компромисс все-таки нашелся – постсоветским странам в ЕС можно, а вот, в НАТО нельзя. А почему мы собственно затронули эту деталь? Дело в том, что одной из нерешенных задач азербайджанской дипломатии остается подписание договора с ЕС. Договор почти готов, и об этом не раз было заявлено на самом высоком уровне – каждый раз говорится, что обсуждения близки к завершению, и это значит, что проблемой являются геополитические нюансы и специфические интересы азербайджанских властей. Пока интересы властей оставим в стороне и отметим, что российский фактор весьма серьезный, и мы в этом убедились, наблюдая за участью некоторых постсоветских стран, которых Россия прижала, как говорится, к стенке.

Но как отметили чуть выше, Кремль якобы готов к компромиссу. Значит, можно подписать договор с ЕС? Тут заметим, что в других вопросах мы весьма активно и интенсивно сотрудничаем с ЕС, в том числе, и в карабахском вопросе. В Брюсселе уже состоялось несколько встреч представителей Азербайджана и Армении при посредничестве самого Шарля Мишеля. Спрашивается: а что изменится, если сюда добавить и экономические вопросы? Ведь ЕС может помочь нам в восстановлении разрушенных освобожденных районов.

Тут имеются несколько соображений. Главным является то, что сейчас весьма чувствительный этап в урегулировании карабахского вопроса. Все мы заинтересованы в том, чтобы российские войска по истечении срока их миротворческой миссии покинули Нагорный Карабах – да, «верхи» пока открыто не говорят об этом, но «низы» вовсе не скрывают подобное желание, и при первой же возможности, озвучивают. Поэтому мы не должны забывать одного: поспешными решениями мы можем спровоцировать Россию на ответные шаги…